OL-Porto : les notes du match

Dans la deuxième salves des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, seulement trois rencontres étaient prévues après l'expulsion du Spartak Moscou de la compétition après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, envoyant le RB Leipzig directement en quarts de finale. Parmi elles, l'Olympique Lyonnais recevait le FC Porto au Groupama Stadium après s'être imposé au Dragão la semaine passée par la plus petite des marges (1-0). Mais entre temps, les hommes de Peter Bosz avaient reçu une claque à domicile face au Stade Rennais, éliminé quant à lui de la Ligue Europa Conference.

La suite après cette publicité

Pour confirmer le résultat de la première manche, l'entraîneur néerlandais alignait le même onze proposé face au SRFC, avec Dembélé en pointe accompagné de Toko Ekambi et Faivre sur les ailes. Le technicien portugais Sérgio Conceição réalisait deux changements par rapport à l'équipe vaincue à Porto : Eustaquio et F. Vieira prenaient les places d'Uribe et Taremi, tous deux sur le banc. La première période de cette rencontre délivrait une confrontation dynamique et équilibrée entre les deux équipes, qui mettaient de l'impact dans chacune de leurs offensives.

L'OL fait le travail

Les locaux faisaient mouche avant la fin du premier quart d'heure grâce à son attaquant Moussa Dembélé, passeur décisif à l'aller. Lancé par un ballon piqué de Léo Dubois, l'ancien du Celtic s'emmenait le cuir dans la surface avant de tromper Diogo Costa (1-0, 13e). L'entame parfaite pour les Dogues afin de s'approcher des quarts de finale. Oui mais voilà, les Portistas réagissaient bien, d'abord dans le jeu, puis au score par l'intermédiaire de Pepê, auteur d'une superbe reprise de volée du droit (1-1, 27e).

Les 22 acteurs de la rencontre se rendaient coup pour coup, multipliant les offensives, jusqu'à la mi-temps. Porto réussissait même à avoir l'ascendant sur son adversaire du soir grâce à Zaidu, très entreprenant sur son couloir gauche (39e, 41e) mais l'arbitre envoyait les joueurs à leurs vestiaires respectifs sur ce score de parité. Au retour des vestiaires, le rythme du match repartait de plus belle, obligeant notamment Diogo Costa (49e, 63e, 66e) à se déployer dans sa surface. Défensivement, Lyon pouvait remercier son défenseur centrale depuis plusieurs semaines Thiago Mendes, précieux dans sa zone (4 interceptions). Le score ne bougeait pas jusqu'au coup de sifflet final (1-1) : l'OL se contente du match nul pour se qualifier en quart de finale de la C3 avant de connaître son adversaire ce vendredi.

l'homme du match : Ndombele (7) : comme à son habitude, le milieu prêté par Tottenham s'est illustré par sa sérénité et son aisance technique dans l'entre jeu. C'est la plaque tournante de son équipe et c'est lui qui dicte le rythme du jeu. Très nettement au-dessus de son coéquipier au milieu de terrain. Il a été contraint de rattraper les quelques erreurs de Caqueret dans ce match. Techniquement, l'ancien d'Amiens se promène toujours autant. Un régal pour les yeux.

OL

Lopes (5) : le portier portugais a connu une soirée assez tranquille dans ce match. Après des premiers ballons bien captés, il se faisait surprendre par la magnifique reprise de volée de Pêpe sur laquelle il ne pouvait strictement rien faire. Mais sinon, il a toujours été vigilant sur sa ligne et n'a pas non plus été inquiété.

Dubois (6) : quelques heures seulement après avoir appris qu'il n'était pas convoqué avec les Bleus par Didier Deschamps, Léo Dubois était sans doute revanchard. Le capitaine lyonnais a livré une prestation aboutie ce jeudi soir aussi bien défensivement qu'offensivement où il a pesé. C'est lui qui offrait un caviar à Dembélé sur le premier but. C'est lui aussi qui s'arrachait pour offrir une autre occasion à l'attaquant de 24 ans. En défense, il intervenait très proprement devant Pepê (34e). Il n'a pas baissé en intensité.

Lukeba (5) : titulaire une nouvelle fois, le jeune défenseur de 19 ans avait un client en face de lui (Pepê). Face au Brésilien, le joueur formé au club a eu des difficultés dans le duel technique, mais son placement lui a permis de souvent éviter d'être dans des positions délicates. Il a aussi réalisé des bonnes interventions sur les centres. Un match très correct pour lui. Encore une fois.

Mendes (6) : dans son rôle désormais habituel de défenseur central, l'ancien Lillois a alterné entre temps fort et temps faible. Dans l'impact physique et les duels aériens, il a régulièrement été mis en difficulté, mais trop rarement pour paraître vraiment fébrile. Pour le reste, il a été propre dans ses relances et dans ses interventions. Son alignement est parfois douteux, mais il arrive fréquemment à bien couper les lignes de passe.

Emerson (4,5) : habituel titulaire à gauche de la défense, le Brésilien a enchaîné les efforts pour protéger son couloir et se projeter pour combiner avec Toko Ekambi. Étonnamment, il s'est montré moins actif offensivement que lors du match aller et le jeu a donc plutôt basculé sur le couloir droit. Malgré quelques oublis en début de premier acte dans son marquage, le joueur prêté par Chelsea s'est montré correct.

Caqueret (6): le milieu de 22 ans n'a pas fait son meilleur match aujourd'hui. S'il a souvent proposé dans le cœur du jeu, il a manqué de justesse dans ses relances vers l'avant notamment. C'est après une possession mal gérée de sa part que l'OL a concédé l'égalisation. Il a perdu six ballons ce soir, plus haut total de la rencontre. Preuve qu'il aurait pu mieux faire même si son volume de jeu lui permet de compenser ses erreurs. Son équipe en avait besoin. Il a récupéré beaucoup de ballons très haut sur le terrain aussi.

Ndombele (7) : voir ci-dessous

Faivre (5): sur son couloir droit, l'ancien brestois a été très mobile. En début de rencontre, avec un Dubois actif, Romain Faivre a touché énormément de ballons et a plusieurs fois combiné avec son latéral droit. À la pause, il était le joueur ayant tenté le plus de dribbles dans son équipe (3/3). Ses différences dans le un contre un permettaient aussi à l'OL de se montrer dangereux, mais il a clairement baissé en intensité au retour des vestiaires. Remplacé par Aouar à la 64e. Le milieu de 34 ans ne s'est pas spécialement illustré.

Paqueta (6) : positionné en numéro 10, le Brésilien a touché énormément de ballons et a été à l'origine des offensives de son équipe. Mais il a souvent fait preuve d'imprécisions techniques dans la moitié de terrain adverse, ce qui n'a pas permis aux siens de finaliser quelques occasions. Et alors qu'on le croyait disparaître doucement, mais sûrement en seconde période après avoir tenté de permuter plusieurs fois, il était proche d'être décisif après une belle passe pour Dembélé (62e) ou après une merveille de dribble sur Mbemba (72e). Il a fini en beauté son match avec des gestes techniques dont il a le secret quand il a été placé en pointe.

Toko Ekambi (5,5) : l'international camerounais a été très (trop) discret offensivement. Aligné encore à gauche de l'attaque lyonnaise, Toko-Ekambi ne s'est pas illustré sur le front de l'attaque. Il a beaucoup couru sans pour autant se créer des occasions, mais il a été précieux dans le repli défensif, surtout quand Emerson était en difficulté. Un match plein de générosité qu'il aurait pu clôturer par un but sans la très bonne parade de Diogo Costa.

Dembélé (5,5) : déjà bon lors du match aller, l'attaquant de 24 ans a été décisif ce jeudi soir au Groupama Stadium. Sur sa première occasion, bien servi par Dubois, il résistait à Mbemba avant de battre habilement Diogo Costa (13e). Un but qui lançait parfaitement son équipe. Par la suite, il a eu quelques petites occasions, mais a souvent été trop seul pour pouvoir réellement être dangereux. Il ratait tout de même un face à face à l'heure de jeu. Remplacé par Kadewere à la 64e. Ce dernier a joué sur le couloir droit et a essentiellement épaulé Dubois.

Porto