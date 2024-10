Mercato : Paul Pogba bientôt libre !

La fin est proche entre Paul Pogba et la Juventus. Le milieu de terrain français suspendu pour dopage ne reportera plus le maillot des Bianconeri, comme annoncé précédemment. Selon Fabrizio Romano, les négociations entre les dirigeants turinois et l’ancien joueur de Manchester United concernant une résiliation du contrat à l’amiable auraient même déjà débuté.

Celui qui a vu sa suspension réduite de quatre ans à 18 mois pourra de nouveau fouler les terrains à partir de janvier 2025. L’international français (91 sélections, 11 buts), qui a la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, va donc être agent libre et se chercherait déjà un nouveau club. La volonté de Pogba serait de rester en Europe, et si des discussions existent avec Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, rien n’est encore sûr concernant la prochaine destination du champion du monde 2018.