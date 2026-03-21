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Premier League

Liverpool : Hugo Ekitiké sort sur blessure et en pleurs contre Brighton

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp
Brighton 2-1 Liverpool

Auteur d’une belle première saison avec Liverpool, Hugo Ekitiké est brillant sur le plan individuel avec les Reds. Auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions avec le club de la Mersey, le natif de Reims a beaucoup joué avec Arne Slot. Profitant de la blessure d’Alexander Isak pour engranger le maximum de temps de jeu possible, l’ancien du PSG a pourtant connu un coup d’arrêt ce samedi.

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Titulaire lors de la rencontre face à Brighton, l’attaquant de 23 ans a été touché après un mauvais appui sur une passe en retrait devant Milner. Il a finalement été remplacé par Curtis Jones à la 8e minute de jeu et est sorti en pleurs. Pour rappel, Ekitiké figurait dans la liste dévoilée ce jeudi et a des chances assez importantes d’être à la Coupe du monde cet été.

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