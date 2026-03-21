Liverpool : Hugo Ekitiké sort sur blessure et en pleurs contre Brighton
Auteur d’une belle première saison avec Liverpool, Hugo Ekitiké est brillant sur le plan individuel avec les Reds. Auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions avec le club de la Mersey, le natif de Reims a beaucoup joué avec Arne Slot. Profitant de la blessure d’Alexander Isak pour engranger le maximum de temps de jeu possible, l’ancien du PSG a pourtant connu un coup d’arrêt ce samedi.
Titulaire lors de la rencontre face à Brighton, l’attaquant de 23 ans a été touché après un mauvais appui sur une passe en retrait devant Milner. Il a finalement été remplacé par Curtis Jones à la 8e minute de jeu et est sorti en pleurs. Pour rappel, Ekitiké figurait dans la liste dévoilée ce jeudi et a des chances assez importantes d’être à la Coupe du monde cet été.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer