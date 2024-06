Fenerbahçe : José Mourinho veut faire ses courses à Manchester United

Un nouveau chapitre s’est ouvert à Istanbul. Sans club depuis son départ de l’AS Roma, José Mourinho a retrouvé un challenge du côté de Fenerbahçe et le technicien portugais n’a pas tardé à se mettre au travail. Bien décidé à redonner des couleurs à l’écurie turque, qui court après un titre de champion depuis 10 ans, l’ancien coach de Chelsea ou encore du Real Madrid compte désormais enflammer le mercato estival. Dans cette optique, les noms de Robert Lewandowski, Gonçalo Ramos ou encore João Félix ont d’ores et déjà été évoqués. Mais ce n’est pas tout.

Selon les dernières informations de Fotomaç, le nouvel architecte du Fener regarde également du côté de Manchester United. En effet, les pensionnaires du Sükrü Saracoglu s’intéresseraient à un ancien protégé de José Mourinho : Victor Lindelöf. Victime de plusieurs pépins physiques au cours de la saison passée, le Suédois a progressivement glissé dans la hiérarchie en défense centrale et pourrait donc quitter le nord de l’Angleterre. Emballé par ce transfert, le média turc ajoute que le Fenerbahçe aurait d’ores et déjà amorcé des contacts avec l’entourage du joueur de 29 ans.

Mourinho veut aussi Casemiro

Outre le cas Lindelöf - qui avait d’ailleurs été débauché par les Red Devils à Benfica, en 2017, à la demande de José Mourinho - The Mirror indique, dans son édition du jour, que le Portugais de 61 ans aimerait enrôler Casemiro (32 ans). Après avoir côtoyé le Brésilien du côté de Madrid, le Special One souhaiterait relancer le milieu de terrain auriverde, lui qui vient de boucler un exercice 2023-2024 pour le moins contrasté. Un dossier qui s’annonce malgré tout complexe au regard des émoluments perçus par l’intéressé et de la concurrence saoudienne, notamment d’Al-Nassr où Cristiano Ronaldo compte, lui aussi, rapatrier d’anciens coéquipiers.

Pour autant, le Fener a bien l’intention de jouer pleinement sa chance. Dans cette optique, le média britannique ajoute que le directeur sportif du dernier deuxième de Süper Lig, Mario Branco, a d’ores et déjà commencé à évaluer la possibilité de faire venir Casemiro. Pour rappel, l’international brésilien (75 sélections, 7 buts) avait rejoint Old Trafford contre un chèque de 60 millions de livres sterling, soit un peu plus de 70M€, et dispose, aujourd’hui, d’une valeur marchande estimée aux alentours des 20 millions d’euros…