LdC, Chelsea : Thomas Tuchel confiant pour la finale contre Man City

Le 29 mai prochain, Chelsea et Manchester City se retrouveront pour en découdre en finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Si la formation entraînée par Pep Guardiola fait office de favorite sur le papier, les Blues possèdent probablement un avantage psychologique en raison de leurs récentes victoires contre les Skyblues, en demi-finale de la FA Cup (1-0, 17 avril) et en Premier League (2-1, à l'Etihad Stadium samedi). En conférence de presse après le succès de Chelsea ayant retardé le sacre de Man City, Thomas Tuchel a affiché sa confiance en vue de la finale de la C1 entre les deux clubs anglais.

« J'ai dit avant (le match à Manchester City, NDLR) que cela ne changerait pas trop, quel que soit le résultat de ce match. Je vais m'en tenir à ça, mais ce n'est sûrement pas un inconvénient pour nous d'avoir cette expérience, en si peu de temps, de les battre deux fois. Nous savons très bien que si vous jouez une finale, c'est très spécial et vous vous battez pour chaque centimètre et chaque avantage qui peut vous faire gagner le match. Mais, oui, cela nous donne la vraie conviction que nous pouvons le faire parce que nous l'avons déjà fait. Nous essaierons de conserver le ressenti et cet élan pour notre arrivée à Istanbul, car nous arriverons avec un objectif clair et un objectif clair pour gagner. La meilleure façon de jouer une finale est d'avoir confiance en soi et je pense que nous pouvons conserver ce sentiment après nos deux matchs contre eux », a ainsi lâché le technicien allemand, dans des propos relayés par The Independent.