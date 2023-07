JT Foot Mercato : les pépites qui mettent le feu à ce début de mercato !

Les cracks sont a cœur du marché !

La suite après cette publicité

La grosse révélation qui a lancé un duel Real Madrid-FC Barcelone ces derniers jours, c’est Arda Güler. Le petit prodige turc de 18 ans a été annoncé du côté du Barça par la presse catalane ces derniers jours. Le montant de sa clause libératoire, 17,5 M€, fait de lui une recrue de choix. Mais la nouvelle vient de tomber ce mardi, il préfère le Real Madrid. La Casa Blanca a accepté de payer environ 20 M€ pour le milieu de terrain gaucher. Les supporters barcelonais vont pouvoir se consoler avec Vitor Roque. Le club catalan aurait un accord total avec l’Athletico Paranaense comme avec le joueur de 18 ans. Xavi s’offre donc les services d’un très bon jeune buteur pour 35 millions d’euros avec 10 de bonus. Et ça avance bien pour Manchester City sur le dossier Josko Gvardiol. Le directeur sportif du RB Leipzig a confirmé la volonté de son joueur de partir chez les Sky Blues. Comme nous vous l’avions révélé, City se prépare à formuler une offre XXL pour le défenseur croate, 120 millions d’euros. Alors qu’il semblait promis à Liverpool, Khéphren Thuram pourrait finalement prendre la direction du Bayern Munich. Thomas Tuchel en a fait l’une de ses cibles estivales. Le coach allemand sait qu’il va devoir mettre au moins 50 M€ sur la table pour entamer les négociations avec Nice. tant qu’on parle Ligue 1, le RB Leipzig veut s’attacher les services de Castello Lukeba. L’Olympique Lyonnais a reçu une offre légèrement inférieure à 30 millions d’euros pour le défenseur formé au club. Rennes de son côté est prêt à se débarrasser de Jeremy Doku pour 50 M€ minimum. Le PSG et Luis Campos sont toujours à l’affût pour recruter des pépites. Selon nos informations, Paris a déjà prévu une visite médicale pour Gabri Veiga, car les négociations sont très avancées. Puis le champion de France dispose toujours d’une clause de rachat à hauteur de 6 millions d’euros pour Xavi Simons. D’après De Telegraaf, Le PSV espère pouvoir le conserver en lui proposant une revalorisation salariale, et donc, un nouveau contrat. On va terminer avec les deux gros cracks pistés par Manchester United. Selon The Guardian, les Red Devils étudient sérieusement le transfert de Moisés Caicedo. Le milieu des Seagulls plaît aussi énormément à Chelsea qui est prêt à faire une offre de 80 M€ à Brighton. Enfin, les Red Devils sont prêts à débourser 100M€ pour celui qui est présenté comme le nouvel Erling Haaland : Rasmus Hojlund.

L’avenir d’Ancelotti

«Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu.» Ce sont les mots d’Ednaldo Rodriguez, patron de la Confédération Brésilienne de Football. Ce serait donc officiel, Carlo Ancelotti va coacher la Seleçao. Sauf qu’il s’est peut-être un peu trop avancé. Selon la Cadena SER, Ancelotti a bien un accord avec le Brésil. Mais il n’a rien signé encore. Le média ibérique explique que le coach italien rejoindra les Auriverdes en 2024 si, et seulement si, il ne prolonge pas son bail à Madrid. En attendant, le Real Madrid aurait déjà 6 noms en tête pour l’après-Ancelotti d’après Defensa Central. José Mourinho, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Raul et Alvaro Arbeloa sont les managers les plus appreciés par Florentino Pérez.

À lire

Le PSV et Peter Bosz font le forcing pour conserver Xavi Simons

Les officiels du jour

Les négociations furent longues mais après plusieurs tentatives et des échanges finalement fructueux, Chelsea et Manchester United ont fini par se mettre d’accord sur les termes du transfert de Mason Mount autour de 75 M€ d’après la presse anglaise. La nouvelle a été officialisée par les Red Devils peu avant midi dans un communiqué. Dimitri Liénard a fait ses adieux à Strasbourg après dix ans passés au sein du club alsacien. Dans la foulée, le milieu de terrain de 35 ans s’est officiellement engagé avec Bastia. Après un premier exercice brillant terminé à la 1ère place de Ligue 2, c’est tout logiquement que Luka Elsner prolonge son contrat avec Le Havre. L’entraîneur slovène est maintenant lié avec le promu jusqu’en 2025. Tiago Tomás va finalement quitter définitivement son club formateur du Sporting pour s’engager officiellement avec Wolfsbourg. L’attaquant portugais a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027 et portera le maillot numéro 11.