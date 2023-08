Mercato PSG : le FC Barcelone menace le clan Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Vendredi, nous vous avons annoncé en exclusivité qu’Ousmane Dembélé allait devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Malgré les nombreux démentis parus dans la presse aussi bien en France qu’en Espagne à la demande du PSG comme du Barça, le Français se dirige bien vers la capitale où il va parapher un contrat de 5 ans comme expliqué par nos soins. Les Franciliens ont décidé de lever la clause de 50 millions d’euros du joueur tricolore. Celle-ci était valable jusqu’au 31 juillet inclus.

Le Barça l’a mauvaise

Dembouz, lui, a 5 jours pour notifier officiellement qu’il accepte de rejoindre Paris. Ce qu’il souhaite. Dos au mur, le Barça a dû accepter la situation puisque le joueur aurait pu être libéré de son contrat si les Culés avaient dit non au PSG. Autre mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Camp Nou, ils doivent partager une partie du gâteau avec le clan Dembélé. Comme expliqué sur notre site, le Français et son agent Moussa Sissoko avaient négocié de récupérer 25 millions d’euros, soit la moitié de la clause, en cas de départ avant le 1er août 2023.

Ce qui est le cas puisque le PSG est officiellement passé à l’offensive avant cette date fatidique. Mais les Blaugranas, qui l’ont mauvaise, ne l’entendent pas de cette oreille. Ils n’ont visiblement pas l’intention de laisser voir ces 25 millions d’euros leur passer sous le nez. Mundo Deportivo et Marca expliquent que du côté du FCB, on estime que toutes les conditions qui devaient être remplies pour que Dembouz et son agent obtiennent 50% de la somme ne l’ont pas été.

Les Culés envisagent de faire appel à la justice

Un membre de la direction sportive du club ibérique a indiqué à Marca : «ce pourcentage était prévu dans le contrat si une série de situations se produisait. Cela va se terminer par une discussion juridique très intéressante. Les 50 millions sont clairs et maintenant il reste à voir comment ils sont répartis.» Mais a priori, le clan Dembélé est dans son bon droit. Pour éviter que cela se termine devant la justice, Marca explique qu’une négociation avec le PSG serait la solution.

Cela permettrait au Barça, qui a le droit de retenir le joueur jusqu’au 21 août si les négociations avec le PSG ne sont pas faciles comme le stipule visiblement le contrat, de ne pas perdre trop d’argent. Il faudrait ensuite que Paris négocie avec l’agent du joueur. Mais on imagine mal le PSG comme le clan Dembélé faire cela, d’autant qu’ils sont dans leur droit. En position de faiblesse sur ce dossier, le Barça, qui ne devrait récupérer que 25 millions d’euros, ne veut pas faire une croix sur le reste de l’argent. Ce pourcentage pose donc problème aux Culés qui brandissent la menace de faire appel à la justice. Le divorce est consommé.