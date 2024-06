L’avis de Nico Williams sur la prise de position politique de Kylian Mbappé

Les propos de Kylian Mbappé appelant à faire barrage contre les extrêmes ont énormément fait réagir. En France déjà, où il a enflammé la classe politique, avec des partisans et des détracteurs, mais aussi en dehors de nos frontières où ses propos ont aussi été relayés. En Espagne, les joueurs sont ainsi interrogés, depuis, sur leur avis sur le positionnement du Bondynois.

Nico Williams, 21 ans, a ainsi été questionné. « Moi je me dédie à jouer. Si Mbappé a une opinion c’est bien, il est libre de l’avoir. On est libre de penser ce qu’on veut, mais moi je me maintiens à distance de tout ça », a répondu l’ailier espagnol qui, comme son coéquipier Unai Simon, a préféré ne pas se mouiller.