EdF : l’anecdote délirante de Deschamps sur Adil Rami

Seul joueur de champ français à ne pas avoir joué une seule minute lors de la Coupe du Monde 2018, Adil Rami s’en est très vite remis. Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a révélé une drôle d’anecdote sur son ancien joueur. Après s’être excusé de ne pas lui avoir donné de temps de jeu, le sélectionneur tricolore a vite compris qu’il ne lui en voulait pas.

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«Je savais qu’il faisait partie des joueurs qui n’avaient pas joué une minute au Mondial 2018, je suis allé le voir pour lui dire : "je suis vraiment désolé pour toi, je voulais te faire entrer". Il m’a répondu : "mais coach, surtout pas, je n’ai pas le niveau".»