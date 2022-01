Liga : réduit à dix, le FC Barcelone concède le nul à Grenade dans les derniers instants

Après une année 2021 chaotique dans tous les domaines, le FC Barcelone voulait continuer son bon début d'année 2022 afin de tourner la page. Après un succès à Majorque (1-0) et une qualification en 1/8e de finale de Coupe du Roi contre Linares (2-1), le groupe de Xavi Hernandez se déplaçait à Grenade, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 avec un objectif clair : poursuivre sa remontée vers les places qualificatives en Ligue des Champions sans concéder une cinquième défaite en Championnat.

La suite après cette publicité

Avec les retours de Dembele, Gavi et la première d'Alves en Liga, le Barça entrait bien dans cette rencontre et pensait même ouvrir le score après une tête de De Jong, mais au départ de l'action, Gavi était signalé hors-jeu (9e). Quelques minutes plus tard, à la suite d'un centre de la gauche de Jutgla, De Jong tentait un coup du scorpion... tout proche de trouver le cadre (17e). Et puis, plus rien. Comme souvent cette saison, la formation catalane s'est arrêtée de jouer alors qu'elle aurait pu pousser pour chercher l'ouverture du score avant la mi-temps.

Le Barça n'a (encore) pas tenu

Au terme d'une faible première période, c'est Grenade qui a eu l'occasion la plus dangereuse. Après un beau mouvement collectif des Grenadins, Machis obligeait ter Stegen à se déployer pour sauver les siens (26e). Après la pause, Barcelone poussait pour ouvrir le score, malgré un manque de précision dans le dernier geste. Et après un beau mouvement collectif et un très joli centre d'Alves déposé sur la tête de De Jong, le Barça ouvrait enfin le score grâce au buteur néerlandais (1-0, 57e).

Et s'ils ont progressé dans le niveau de jeu, les Catalans peinaient toujours à clouer le score, à l'image de cette frappe d'Abde qui fuyait le cadre (75e), alors que Grenade ne parvenait même pas à aligner plus de trois passes dans le camp adverse. Et finalement, alors que Barcelone était réduit à dix depuis l'expulsion de Gavi (79e), Grenade y a cru jusqu'au bout et a égalisé sur un ultime corner, après une bonne reprise de Puertas directement dans la lucarne gauche de ter Stegen (1-1, 90e). Un terrible résultat pour le Barça, qui reste à la 6e place avant un nouveau déplacement à Alavés et manque l'occasion d'accrocher le podium. Grenade obtient un point précieux et grimpe à la 12e place, avant d'aller à Getafe.

Le classement de la Liga