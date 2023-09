PL : Newcastle s’en sort contre Brentford

NEW

Quatorzième de Premier League au coup d’envoi, Newcastle se devait de relever la tête, ce samedi, contre Brentford, qui plus est après trois défaites de rang et un déplacement en ligne de mire sur la pelouse de l’AC Milan. Oui mais voilà, face aux Bees, les Magpies ont une nouvelle fait preuve de leurs difficultés actuelles. Trop discret et incapable de trouver la faille dans la défense adverse, Newcastle était logiquement accroché à la pause.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Brentford 6 4 3 1 3 0 8 5 14 Newcastle 3 4 0 1 0 3 7 7

Après un premier acte terne au St James’Park, les hommes d’Eddie Howe, alignés en 4-3-3 avec Bruno Guimaraes dans l’entrejeu et Sven Botman en défense, tentaient d’afficher un meilleur visage. En vain. Face à la bande de Thomas Frank, les Toons manquaient de réalisme offensif… Symbole de cette malchance, le but refusé à Callum Wilson peu avant l’heure de jeu (57e) pour une charge sur le gardien Mark Flekken. Ce n’était que partie remise puisque Wilson trouvait finalement l’ouverture après un penalty accordé aux locaux (1-0, 64e). Avec cette victoire, Newcastle, bousculé en fin de rencontre, remonte à la 11e place, juste derrière son adversaire du soir.