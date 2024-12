L’OL et Botafogo préparent de nouveaux coups communs

John Textor est le père de la famille Eagle Football. Une famille qui pourrait encore s’agrandir puisque l’homme d’affaires américain cherche à acheter un club anglais, en son nom cette fois-ci. Après avoir échoué avec Everton, il s’est récemment rapproché de Watford, lui qui est sur le point de vendre ses parts de Crystal Palace. En attendant, Textor doit gérer Molenbeek, l’OL et Botafogo. L’écurie brésilienne lui a donné le sourire puisqu’elle a remporté la Copa Libertadores puis le championnat auriverde. Sur un nuage, le multipropriétaire va très rapidement devoir se pencher sur le mercato d’hiver.

Et il risque d’y avoir du mouvement, comme l’a indiqué le directeur sportif, Alessandro Brito. «Il n’y a pas qu’eux (les fans) qui sont inquiets. Nous aussi, car remplacer un footballeur de ce niveau-là, des footballeurs de ce niveau-là, ce n’est pas facile. Mais nous sommes très concentrés, nous travaillons déjà sur 2025, et il ne s’agit pas seulement de travailler sur 2025. Quand on recrute un joueur, il faut penser à lui, 2025, 2026, 2027, ce sont des contrats longs,» a expliqué le dirigeant au micro d’ESPN, au moment d’évoquer l’avenir de joueurs tels que Thiago Almada ou encore de Luiz Henrique.

De nouveaux chassés-croisés entre Botafogo et l’OL

Il a ajouté par la suite : «donc, nous avons déjà fait un état des lieux, recherché ces remplaçants qui arriveront inévitablement, parce que le club ne pourra réaliser cette restructuration qu’en vendant des joueurs. Il n’y a pas d’autre moyen.» Les têtes pensantes de Botafogo en ont déjà discuté d’ailleurs. «Nous avons beaucoup parlé. Nous avons eu une réunion avec John Textor et réfléchit à plusieurs situations : rester pour les joueurs jusqu’au milieu de l’année, aller à Lyon pour pouvoir aussi valoriser encore plus ces joueurs, les joueurs lyonnais qui peuvent venir ici.»

Il a précisé : «nous planifions donc toujours pour 2025, car l’année n’est pas encore vraiment terminée. Il faut donc commencer à réfléchir et, après le 20 (décembre), si Dieu le veut, nous pourrons commencer à planifier.» Donc il pourrait donc y avoir des mouvements entre Botafogo (Thiago Almada et Luiz Henrique pourraient être concernés) et Lyon. L’an dernier, Jeffinho, Adryelson et Mohamed El Arouch, qui est vite reparti, ont été concernés. Cette fois-ci, il reste à savoir quels joueurs pourraient être envoyés au Brésil. Ce qui est sûr, c’est que l’OL, qui est interdit de recrutement cet hiver, aura malgré tout des choix forts à faire.