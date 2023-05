Borussia Dortmund : Jude Bellingham s’excuse auprès des supporters

La suite après cette publicité

Samedi, après le match nul de son Borussia Dortmund contre Mayence (2-2), il avait quitté la pelouse en pleurs. Sachant qu’il avait l’opportunité de finir en beauté avant de, très probablement, quitter le club de la Ruhr cet été, Jude Bellingham était forcément déçu d’apprendre que le Bayern Munich venait d’enquiller une onzième Bundesliga consécutive. Ne voulant pas réagir à chaud, le milieu anglais de 19 ans est revenu sur cette épreuve ce lundi avec un long message qu’il a posté sur ses réseaux sociaux. «J’ai pris le temps de réfléchir aux événements de la dernière journée et de toute la saison. Je n’arrive toujours pas à croire que ça se soit passé comme ça et que nous n’ayons pas pu dépasser la ligne. Les garçons qui ont joué ont tout donné et leurs efforts ne peuvent pas être remis en question, malheureusement, nous n’avons pas été assez décisifs dans les moments de marge qui se produisent dans les jeux à haute pression.»

Il n’a également pas manqué de saluer les fans du BVB qui ont toujours soutenu leur équipe à l’image de ce samedi : «Personnellement, c’était dévastateur de devoir regarder mes coéquipiers souffrir alors que je ne pouvais pas avoir d’impact sur le résultat. Je n’ai jamais connu une atmosphère comme celle de samedi créée par vous les fans, j’ai eu la chair de poule pendant les 90 minutes entières tout en ne regardant que depuis le banc. Plusieurs fois cette saison, vous avez fait la différence pour nous et en fin de compte, nous vous avons laissé tomber en n’étant pas en mesure de livrer le championnat alors qu’il était entre nos mains. Espérons que cette adversité déclenchera une nouvelle ère pour le club où il pourra concourir étroitement pour des trophées chaque année. C’est ce que la ville et ses fans méritent.»

À lire

Borussia Dortmund : Jude Bellingham élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga