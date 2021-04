Tottenham : Serge Aurier sous le feu des critiques

Après la défaite de Tottenham face à Manchester City en finale de Carabao Cup, beaucoup ont pointé du doigt la prestation de Serge Aurier (28 ans). En difficulté dans cette rencontre, il est l’auteur de la faute assez maladroite sur Raheem Sterling qui permettra à Aymeric Laporte d’inscrire le but victorieux.

Cette faute du défenseur ivoirien a fait beaucoup réagir après la rencontre et notamment les anciens joueurs de Tottenham. Au micro de Sky Sports, Jamie Redknapp et Michael Dawson ont dézingué l’ancien joueur du PSG. « Il suit le une-deux et prend ensuite la décision la plus ridicule et la plus irréfléchie, comme il le fait si souvent », a lancé le Redknapp avant que Dawson n’en rajoute une couche. « Très décevant. Le coup franc d'Aurier est criminel. Sterling ne va nulle part. C’est lui qui donne une opportunité à Manchester City. » Serge Aurier n’a pas été épargné.