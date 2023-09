Serie A : l’Atalanta se rassure face à Cagliari, la Fiorentina enchaîne contre l’Udinese

Suite de la 5e journée de Serie A. Défait la semaine dernière face à la Fiorentina, l’Atalanta Bergame recevait Cagliari quelques jours après avoir réussi son entrée en Ligue Europa en battant le club polonais de Rakow (2-0). Les hommes de Gian Piero Gasperini ont dominé de bout en bout la rencontre. Malgré un but refusé à Charles De Ketelaere pour une position de hors-jeu, Ademola Lookman a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un service du Belge (1-0, 33e). Au retour des vestiaires, la Dea a maintenu la pression dans le camp adverse et s’est offert le but du break dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire de Mario Pasalic (2-0, 76e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 15 5 13 5 0 0 14 1 2 Milan 12 5 3 4 0 1 10 7 3 Lecce 11 5 4 3 2 0 8 4 4 Juventus 10 5 5 3 1 1 11 6 5 Fiorentina 10 5 2 3 1 1 11 9 6 Atalanta 9 5 5 3 0 2 10 5 7 Naples 8 5 3 2 2 1 8 5 8 Frosinone 8 5 1 2 2 1 8 7 9 Torino 7 4 1 2 1 1 5 4 10 Hellas 7 5 -1 2 1 2 4 5 Voir le classement complet

Grâce à cette victoire, l’Atalanta (6e) reprend sa marche en avant face et se rapproche du top 5. De son côté, Cagliari (19e) enregistre un troisième revers en cinq rencontres et est toujours à la recherche de son premier succès de la saison. En parallèle, la Fiorentina se déplaçait sur la pelouse de l’Udinese. Tombeur de l’Atalanta la semaine passée, la Viola a très vite fait la différence en première période grâce à Lucas Martinez Quarta (1-0, 32e) avant que l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan, Giacomo Bonaventura, ne scelle définitivement le succès des siens dans le temps additionnel (2-0, 90e+2). La Fiorentina grimpe au cinquième rang et pointe à cinq unités du leader, l’Inter Milan, tandis que l’Udinese reste dans la zone rouge (18e).