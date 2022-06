EdF : de nombreux changements attendus en Croatie

Après son revers dès la première journée de la Ligue des Nations, au Stade de France, contre le Danemark (1-2), l'équipe de France a rendez-vous en Croatie ce lundi (20h45) pour tenter de se racheter, mais surtout de se replacer dans son groupe A. Si Kylian Mbappé, sorti sur blessure contre la Danish Dynamite comme Raphaël Varane, ne devrait pas jouer à Split, d'autres éléments (Karim Benzema, Kingsley Coman, N'Golo Kanté et Jules Koundé) ont aussi des petits pépins physiques.

La suite après cette publicité

Tout cela conduit donc Didier Deschamps et son staff à remanier leur XI de départ. D'après L'Equipe et ce qui a été observé lors de l'opposition du jour à l'entraînement, Benjamin Pavard, William Saliba (rentré en jeu à la place de Varane, blessé contre les Danois), Lucas Digne, Mattéo Guendouzi et Wissam Ben Yedder, voire Jonathan Clauss, devraient ainsi débuter la rencontre en Croatie. Presnel Kimpembe sera lui titulaire avec le brassard de capitaine, comme l'a confirmé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.