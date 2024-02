Sochaux - Rennes : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de la Coupe de France débutent ce mardi avec un joli derby duel entre Sochaux et le Stade Rennais.. A domicile, les Lionceaux s’organisent dans un 3-5-2 avec Mathieu Patouillet qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Julien Da Costa, Arthur Vitelli, Dalangunypole Gomis, Thomas Fontaine, Amilcar Silva en défense. Malcolm Viltard, Roli Pereira de Sa et Diego Michel se retrouvent dans l’entrejeu. Alex Daho soutient le buteur N’Dri Koffi.

De leur côté, les hommes de Julien Stéphan s’articulent dans un 4-3-3 avec Gauthier Gallon dans les cages derrière Guéla Doué, Warmed Omari Arthur Theate et Adrien Truffert. Azor Matusiwa et Enzo Le Fée constituent le milieu de terrain tandis que Benjamin Bourigeaud et Ibrahim Salah occupent les ailes. Devant, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri sont associés.

Les compositions

Sochaux : Patouillet - Dacosta, Vitelli, Gomis, Fontaine, Silva - Michel, Viltard, Pereira de Sa - Koffi, Daho

Stade Rennais : Gallon - Doué, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Le Fée, Matusiwa, Salah - Kalimuendo, Gouiri