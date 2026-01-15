Liga
Giuliano Simeone prolonge à l’Atlético de Madrid
1 min.
@Maxppp
En attendant la prolongation du père, voici celle du fils. Giuliano Simeone (23 ans) a signé un nouveau contrat avec l’Atlético de Madrid. Auparavant lié jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, l’ailier est maintenant engagé jusqu’en 2030 avec une clause libératoire fixée à 500 M€.
La suite après cette publicité
Atlético de Madrid @atletienglish – 16:32 Voir sur X
Devenu un élément fort du onze des Colchoneros depuis son retour de prêt d’Alavés il y a 18 mois, l’Argentin enchaîne les performances (3 buts, 7 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues). Il a même intégré l’Albiceleste (9 sélections, 1 but).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer