Rennes : Nicolas Holveck lance le feuilleton Eduardo Camavinga

Au lendemain de la 38e et dernière journée de Ligue 1, ponctuée par une victoire contre Nîmes (2-0) et une qualification européenne, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a tenu une conférence de presse ce lundi. Et le patron du club breton n'a évidemment pas pu éviter les questions au sujet du mercato d'Eduardo Camavinga (18 ans). « C’est un joueur international, qui a déjà marqué avec la France. Il est suivi par l’Europe entière. Ce sera sûrement l’un des feuilletons de l’été », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ. Mais il n'y aucune deadline, ça n'existe pas dans le foot. Puis, la meilleure chose pour tout le monde, ce serait qu'il reste. Je suis un perpétuel optimiste. Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais. Jouer l’Europe, maintenant que c’est acté, ça peut changer beaucoup de choses. Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade Rennais, on ne va pas s'en priver », a-t-il lancé. Tout reste donc plus que jamais ouvert !