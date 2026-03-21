OL : le groupe contre Monaco sans Tyler Morton

Ce dimanche, l’OL défie l’AS Monaco pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. N’ayant plus gagné depuis le 15 février dernier toutes compétitions confondues, le club rhodanien n’a plus le droit à l’erreur face à un concurrent direct au podium. Éliminés ce jeudi face au Celta de Vigo en 8e de finale de Ligue Europa, les coéquipiers de Corentin Tolisso doivent également se racheter face à leur public.

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Pour ce faire, Paulo Fonseca devra faire les bons choix tactiques. Alors qu’il a laissé entrevoir la titularisation de Pavel Sulc, Afonso Moreira ou Malick Fofana, le coach portugais peut compter sur un effectif qui se garnit à nouveau. Les trois larrons seront bien présents ce dimanche. Dans le sens des absents, Tyler Morton, suspendu, est absent, tandis que Clinton Mata fait son retour après sa suspension face au Havre. Ainsley Maitland-Niles, Rémi Himbert, Ernest Nuamah et Ruben Kluivert sont toujours indisponibles.