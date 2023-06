Coupe du Monde U20 : l’Uruguay s’impose au bout du suspense en finale face à l’Italie

En Argentine, l’Italie affrontait l’Uruguay ce dimanche soir pour sa toute première finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Pour en arriver là, les jeunes pousses italiennes avaient battu jeudi la Corée du Sud (2-1) tandis que les Uruguayens s’étaient imposés face à Israël avant de tenter de remporter son premier titre après les finales perdues en 1997 et en 2013, respectivement contre l’Argentine et la France. Les deux équipes se retrouvaient donc à l’Estadio Único Diego Armando Maradona pour en découdre et succéder à l’Ukraine, sacrée en 2019.

Pour cette rencontre, les deux entraîneurs faisaient confiance à leur équipe type. Malgré cela, les deux formations peinaient à se montrer dangereuses en début de match. Il fallait attendre la fin du premier quart d’heure pour voir la partie s’emballer. Sur un corner, Duarte venait placer une superbe tête mais le portier italien sortait une parade magnifique pour détourner le cuir (23e). Les Uruguayens continuaient d’accentuer la pression devant la surface adverse mais ils s’exposaient à plusieurs contre-attaques mal négociées par les jeunes pousses italiennes.

L’Uruguay s’impose au forceps

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre restait sensiblement la même. Si les occasions franches continuaient à se faire rares, les Uruguayens prenaient encore une fois le contrôle du jeu. Les jeunes pousses italiennes défendaient avec courage et les corners s’enchaînaient devant leur surface de réparation. Malgré les changements des deux entraîneurs, la rencontre se dirigeait tout droit vers un score de parité sans réalisation des deux équipes. Mais à l’aube des dix dernières minutes, la partie s’enflammait et se débloquait. même dans la foulée.

En effet, Prati prenait un carton rouge après un geste non maîtrisé sur Diaz mais l’arbitre de la rencontre annulait finalement sa décision après l’intervention du VAR (80e). La partie devenait alors de plus en plus hachée. Et quelques minutes plus tard, Rodriguez profitait d’un cafouillage dans la surface adverse pour placer une tête imparable et ouvrir le score et ce malgré une nouvelle intervention du VAR (87e). Le match continuait de monter en intensité et les duels se musclaient tandis que les Italiens ne trouvaient pas les ressources pour arracher l’égalisation. Les Uruguayens pouvaient exulter !