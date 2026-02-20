OL : Abner milite pour le retour de Tolisso en Equipe de France

À l’Olympique Lyonnais, difficile aujourd’hui d’ignorer l’impact de Corentin Tolisso. Patron du milieu, leader technique et mental, le champion du monde 2018 enchaîne les prestations de haut niveau depuis son retour à Lyon. Pourtant, malgré une régularité retrouvée et un rôle central dans le renouveau lyonnais, son nom ne figure plus dans les listes de Didier Deschamps depuis des années. Une absence qui interroge, tant l’ancien Bavarois semble mériter ce retour en Equipe de France.

La suite après cette publicité

Son coéquipier Abner n’a d’ailleurs pas caché son incompréhension à ce sujet ce vendredi en conférence de presse. «Ça fait un an et demi que je suis ici. Il a joué presque tous les matchs au top, et bien sûr qu’il doit revenir en sélection. Il y a une vraie différence sur le terrain quand il est là.» Depuis plusieurs années, supporters et observateurs réclament une nouvelle chance pour Tolisso. Mais malgré ses grosses prestations et son poids dans le collectif lyonnais, la porte tricolore ne s’est toujours pas ouverte à nouveau. Reste à savoir combien de temps encore ses performances pourront être ignorées.