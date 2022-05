LdC : Rafael Nadal raconte son périple pour atteindre le Stade de France

En conférence de presse dimanche, le tennisman Rafael Nadal a raconté ses difficultés pour se rendre au Stade de France samedi soir pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid (0-1). L’Espagnol de 35 ans qui est fan du Real, a expliqué qu’il était bloqué dans les embouteillages sur l’autoroute et qu’il a donc dû descendre de sa voiture pour rejoindre l’enceinte dionysienne à pied.

«J'ai eu des difficultés pour arriver au stade. J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute et terminer à pied. Sinon, je n'y serais pas arrivé à temps parce que la voiture qui m'emmenait n'est arrivée au parking du stade qu'à 22h15. Mais j'y suis arrivé à pied, c'était plus facile que je ne pensais. Des gens de l'organisation m'ont reconnu et m'ont aidé. La sortie, en revanche, a été facile : une voiture m'attendait en sous-sol dans le parking, on a réussi à sortir rapidement et à 00h20 j'étais dans ma chambre », a expliqué Nadal qui n'a pas pu assister aux célébrations madrilènes car il jouait son huitième de finale à Rolland Garros le dimanche en fin d'après-midi.