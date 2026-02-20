FC Metz : l’émouvant retour de Tahirys Dos Santos, rescapé de l’incendie de Crans-Montana

Grièvement brûlé (à hauteur de 30% sur le corps) dans le terrible incendie qui a ravagé un bar de Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier, Tahirys Dos Santos avait ému le monde entier en secourant sa petite amie Coline, bloquée à l’intérieur du bâtiment, au risque de perdre la vie. Toujours blessés, lui est atteint aux bras, au visage et dos, jeune footballeur du FC Metz semble aller mieux dans sa convalescence.

Hospitalisé depuis ce grave accident, Tahirys Dos Santos a rendu visite à ses partenaires du FC Metz, à l’occasion d’une visite surprise au Centre d’entraînement de Frescaty. Accueilli sous les applaudissements du groupe messin, le joueur de 20 ans a salué ses partenaires, avant de recevoir un maillot dédicacé, lui qui n’est pas encore apte à rejouer. Pour rappel, l’incendie a provoqué la mort de 41 personnes en Suisse, dont neuf Français. Plus de 100 personnes ont été blessées.