Le Real Madrid connaît le prix pour s’offrir Harry Kane

Tottenham s’est toujours montré difficile en affaires. Surtout avec la star de son attaque, Harry Kane (29 ans), en fin de contrat à l’issue de la saison 2023-24 et désireux de remporter des trophées majeurs. Auteur de 26 buts et 7 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international anglais a gagné le statut de meilleur buteur de l’histoire du club, dépassant la barre mythique des 266 réalisations de Jimmy Greaves, avec 270 buts.

Courtisé par le Real Madrid, Manchester United, ou encore le Bayern Munich, Harry Kane est pourtant loin d’être parti de Tottenham. Les Spurs ont un plan pour garder leur joyau d’attaque et exigeraient 100 millions de livres sterling, en un seul paiement initial, pour envisager de vendre Harry Kane cet été, selon les dernières informations du Times.

Tottenham ne veut pas le vendre à un rival anglais

De quoi dissuader les clubs de l’acheter, et notamment Manchester United. Le quotidien britannique ajoute que Tottenham ne veut pas vendre l’attaquant à un rival national et a rejeté une offre de Manchester City en 2021, d’un montant proche des 100 millions demandés. Le Real Madrid semble donc le mieux placé dans ce dossier, même si le Bayern Munich - voire le PSG - peuvent être à l’affût. Kane prévoit de discuter de son avenir avec son club à la fin de la saison et n’écarte aucune option.

En effet, si l’option d’un départ prend de plus en plus d’ampleur, Tottenham envisage de le persuader de prolonger son contrat s’il se dirige vers une sortie libre l’été prochain. Le Times ajoute d’ailleurs que Kane est ouvert à la reprise des négociations contractuelles avec les Spurs. Rien n’est encore fait pour l’instant, mais la concurrence va devoir préparer un plan solide pour s’attacher les services de l’attaquant londonien.