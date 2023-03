Le Real Madrid a préparé son plan pour Harry Kane !

La suite après cette publicité

Quel avenir pour Harry Kane ? Auteur de 22 buts et 4 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’attaquant anglais (80 sélections, 53 buts) continue de porter l’attaque des Spurs. Récemment auréolé du statut de meilleur buteur de l’histoire du club, dépassant la barre mythique des 266 réalisations de Jimmy Greaves (Kane en compte 270), le numéro 10 de la formation londonienne ne sait pourtant pas de quoi sera fait son futur.

En effet, si le board de Tottenham semble réticent à l’idée de le laisser partir lors du prochain mercato estival, la situation contractuelle du natif de Londres reste inquiétante. En fin de contrat en juin 2024, l’avant-centre des Three Lions n’a toujours pas prolongé et les négociations n’avancent guère. Malgré une première approche des Spurs pour conserver leur attaquant vedette, le contexte reste difficile et le bal des prétendants en a bien conscience…

Comme le rapporte le Daily Mail, ce samedi, les courtisans restent à l’affût et suivent de près l’évolution de ce dossier. Si Manchester United et le Bayern Munich ont d’ores et déjà manifesté un intérêt, un autre cador d’Europe pourrait bien passer à l’action… Selon les dernières informations du média britannique, le Real Madrid serait ainsi très attentif à la situation d’Harry Kane. Bien décidé à renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le club madrilène aurait même déjà son plan concernant le Londonien.

Dans cette optique, les dirigeants de la Casa Blanca pensent que l’actuel président des Spurs, Daniel Levy, préférerait vendre à l’étranger si Kane venait à partir. Dès lors, les Merengues pourraient attendre et convenir d’un pré-contrat en janvier prochain pour signer gratuitement le capitaine des Spurs, si ce dernier venait à refuser de prolonger son contrat actuel. Bien que déterminés à l’idée de prolonger Karim Benzema et potentiellement toujours en course pour attirer Kylian Mbappé, les Madrilènes regardent donc également du côté de Londres…

Quatrième de Premier League, à deux points seulement de Manchester United, et éliminé en 8e de Ligue des Champions, Tottenham fera, cependant, tout pour sécuriser l’avenir de son serial buteur, qui plus est à l’heure où Antonio Conte, en fin de contrat en juin prochain, voit son avenir fragilisé. Les principaux protagonistes du feuilleton Kane sont présentés. Tottenham est prévenu. Le Real est à l’affût. Place aux négociations…

