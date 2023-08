Rennes : Nemanja Matic a demandé à quitter la Roma !

Comme nous vous le révélions hier, le Stade Rennais a fait une offre à Nemanja Matic. Le milieu international serbe de 35 ans l’étudie avec la plus grande attention d’autant que Bruno Genesio lui a promis une place de titulaire au sein de l’entrejeu rennais.

Nouvelle preuve de l’avancée du dossier, l’ancien milieu de Manchester United a indiqué ce matin à sa direction qu’il souhaitait quitter la Roma selon nos informations. Du côté de la formation de José Mourinho, on avait pas forcément prévu ce départ et on essaie de trouver des alternatives. Parmi elles figure un certain Leandro Paredes, le milieu argentin du PSG actuellement dans le loft parisien (un dossier indépendant de Renato Sanches qui attend toujours l’accord définitif entre la Roma et le PSG). Si l’AS Roma parvient à trouver un remplaçant à Matic, ce dernier pourrait alors partir libre et rejoindre Rennes. À suivre.