Manchester City : la nouvelle soirée cauchemardesque de Pep Guardiola

La soirée avait déjà mal débuté pour Pep Guardiola, bien avant le coup d’envoi du match face à Brentford. Après l’arrivée du bus de l’équipe au Gtech Community Stadium, l’entraîneur et ses joueurs se sont dirigés vers les vestiaires, sous les cris d’un supporter : « Comment va Madame, Pep ? Comment va Madame ?», faisant référence à l’annonce du divorce de l’ancien coach du FC Barcelone avec sa femme Cristina Serra après trois décennies de vie commune. Pep Guardiola n’a pas réagi à ces très mauvaises blagues et s’est dirigé directement vers le tunnel du stade en espérant répondre sur la pelouse. Et ce fut le cas pendant la majorité de la rencontre puisque les Cityzens ont rapidement ouvert le score puis doublé la mise grâce aux deux réalisations signées Phil Foden. Malheureusement, alors que Manchester City semblait verrouiller un précieux succès, Brentford a réussi coup sur coup à réduire le score et égaliser en fin de rencontre pour renverser la vapeur et empocher un point sur le fil (2-2).

«Bien sûr, nous avons gagné trois matchs. Avant, il était impossible d’en gagner un et désormais nous en avons gagné trois. Cela nous aide. Mais la réalité, c’est que nous avons gagné contre une équipe de League Two. Pour de nombreuses raisons, nous devions gagner. Nous l’avons très bien fait, mais nous devons encore attendre pour voir si nous sommes ce que nous sommes. L’état d’esprit est meilleur. Nous avons un match très difficile à jouer. Thomas et son équipe créent toujours beaucoup de problèmes. C’est une équipe fantastique», avait annoncé Pep Guardiola en conférence d’avant-match. Et comme une prédiction magique, l’entraîneur catalan a vu juste. Battre Brentford n’avait rien d’une mission aisée et même si les Cityzens n’ont, cette fois-ci, pas perdu, ils ont déçu en laissant filer des points sur la route de leur guérison. Le tout à une semaine du choc contre le Paris Saint-Germain.

Un nouveau relâchement

Si Manchester City a connu pire ces dernières semaines, voir les joueurs de Pep Guardiola se faire encore remonter au score a de quoi questionner : «On était proches. On a eu des occasions, ils ont eu des occasions. On n’a pas pris les bonnes décisions quand on pouvait courir. Avec leur façon de jouer le marquage individuel, on peut courir mais notre prise de décision n’était pas la meilleure. Nous gagnions de longs ballons et pouvions courir avec, mais nous n’avons pas pris les bonnes décisions. Entre 2-1 et 2-2, c’était vraiment bien. Ils ont mis beaucoup de joueurs dans la surface pour centrer et ils sont plus forts dans la surface dans ce domaine. À 2-0, nous devons le fermer, mais nous n’avons pas de joueurs spécifiques pour défendre dans la surface, nous devons donc le faire en contrôlant le ballon.», a-t-il analysé. Avec ce nouveau revers, Pep Guardiola est officiellement en train de réaliser sa pire saison dans sa carrière de coach. En effet, il n’a remporté que 10 victoires après 21 matchs de Premier League cette saison (5 nuls, 6 défaites) - son plus faible total à ce stade d’une campagne de championnat.

D’ailleurs, Pep Guardiola a semblé quelque peu étrange au coup de sifflet final à l’image de ce moment capturé par les caméras où l’entraîneur catalan s’est déchaîné contre le gardien Stefan Ortega dans une étreinte bizarre après que Manchester City a gaspillé son avance de deux buts contre Brentford. Il semblait en colère contre ce qui s’était passé, mais continuait à serrer l’Allemand dans ses bras. «Il y a toujours des points positifs et négatifs. Nous sommes heureux de beaucoup de choses que nous avons faites, mais je dirais que cela n’a pas été suffisant. Devant, les joueurs créent beaucoup. Depuis que Brentford a été promu en Premier League, ils sont toujours très bons sur coups de pied arrêtés, sur de longs ballons et ils sont très rapides. En général, l’équipe a bien joué, avec sang-froid, et de nombreux joueurs ont fait des efforts incroyables pour jouer à différents postes. La fatigue face à Brentford dans les 15 dernières minutes est normale. Je n’ai rien à regretter. Je vais récupérer et passer au prochain match», a-t-il conclu. Les Sky Blues vont devoir se remettre en selle puisqu’ils sont un voyage capital prévu au Parc des Princes dans une semaine.