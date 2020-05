Belgique : Roberto Martinez prolonge jusqu'en 2022

Nommé sélectionneur de la Belgique en août 2016, Roberto Martinez (46 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec les Diables Rouges, comme annoncé par la Fédération royale belge de football (RBFA) ce mercredi. L'ancien entraîneur d'Everton, également directeur technique, a notamment emmené la sélection belge en demi-finales de la Coupe du Monde 2018 en Russie, où il a échoué face au futur vainqueur de la compétition, la France.

Avec Roberto Martinez à leur tête, les Diables Rouges sont devenus la meilleure nation FIFA et dominent le classement mondial depuis plusieurs mois devant les Bleus et le Brésil. Une conférence de presse est prévue en fin de matinée au sujet de la prolongation du technicien espagnol, dont le contrat expirait cet été et qui figurera donc parmi les favoris lors de l'Euro 2020, reporté en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.