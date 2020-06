Kingsley Coman contacté par Manchester City

Présent au Bayern Munich depuis 2015, Kingsley Coman réalise une saison correcte avec le club bavarois (7 buts, 7 passes décisives en 34 matches). Malgré quelques blessures, l'international français, sous contrat jusqu'en 2023, a toujours la cote sur le marché. Le Parisien de naissance a en effet tapé dans l’œil de Manchester City. Selon nos informations, son nom est en effet inscrit dans les petits papiers des dirigeants des Citizens et plus précisément de Pep Guardiola. Un joueur que le technicien espagnol connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres lors de son aventure allemande, pendant une saison.

Mieux encore, l'ailier de 24 ans a été concrètement approché par les dirigeants des Skyblues. Un intérêt flatteur qui ne devrait pas aller plus loin pour le moment. En effet, Coman se sent pleinement épanoui en Bavière et n'a pas prévu de partir dans les prochains mois. Mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, Manchester City fait aussi les yeux doux à Thiago Alcantara. Pep Guardiola, qui l'a déjà entraîné au Bayern Munich et au FC Barcelone, a déjà pris le pouls auprès de l'entourage du joueur. Affaire à suivre.