Valence espère vite vendre Gonçalo Guedes

En grande difficulté aussi bien sportivement que financièrement, le FC Valence espère se séparer de plusieurs joueurs à forte valeur marchande pour se reconstruire dès la saison prochaine. Le premier joueur placé sur la liste des transferts est Gonçalo Guedes (24 ans). La direction a fixé son prix à 35 millions.

Selon les informations de AS, l’ancien attaquant du PSG va quitter Valence cet été. Le Portugais pourrait rapporter gros à Valence qui connaît de grosses difficultés financières. Guedes sait qu'il est sur le marché et veut aussi partir surtout que son club ne jouera ni la Ligue des champions ni la Ligue Europa. Il souhaite rejoindre un club plus huppé en Espagne ou tenter sa chance en Premier League. En Espagne, Séville et Villarreal ont jeté leur dévolu sur lui.