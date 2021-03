PSG : la grosse mise au point de Leonardo sur l'hygiène de vie de Neymar

Blessé aux adducteurs le 10 février dernier contre le Stade Malherbe de Caen, en Coupe de France, Neymar n'a toujours pas effectué son retour à la compétition, lui qui a notamment raté la double confrontation contre le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et avec cette nouvelle blessure, l'international brésilien est sous le feu des critiques ces derniers temps pour son hygiène de vie. Certains pensent qu'elle est très mauvaise et que les blessures viennent avant tout de là. Mais sur RMC, le directeur sportif Leonardo a tenu à défendre le numéro 10, à qui on doit du respect.

«Il n'y a pas besoin de recadrage, on a beaucoup discuté. On n’a rien à dire à Neymar honnêtement sur son investissement. Après, tout interpréter par rapport à Neymar, ce n’est pas juste. C’est une blessure normale, tout le monde se blesse. Fracture du métatarse, une entorse : parler du reste, alors qu’on ne sait pas. Ça fait un bout de temps qu’il est irréprochable, il s’engage, il est un leader. Je demande même du respect pour Neymar. On doit respecter. Je déteste les réseaux sociaux, c’est une autre mentalité. Je défends Neymar, aujourd’hui, on n’a rien à dire sur Neymar. Je demande le respect pour lui», a lâché le dirigeant brésilien.