Roman Yaremchuk, la nouvelle arme fatale de l’OL

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais était d’attaque. Après avoir échoué à remplacer convenablement Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, la greffe n’ayant pas vraiment pris avec Martin Satriano (envoyé à Getafe, ndlr), les pensionnaires du Groupama Stadium ont misé sur Endrick, qui est prêté six mois, sans option d’achat, par le Real Madrid. Ils ont aussi mis la main sur Roman Yaremchuk en toute fin de mercato. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk jusqu’au 30 juin 2026, sous la forme d’un prêt d’un montant de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat de 5 M€ », pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel des Gones.

Yaremchuk prend ses marques

Un attaquant très apprécié par Paulo Fonseca, qui a poussé pour sa venue et qui en a dit récemment le plus grand bien. « Nous avons un bon attaquant. Il a montré cette semaine qu’il peut être un joueur important pour nous. Il possède de nombreuses qualités précieuses pour l’équipe. Quand on a un véritable attaquant, on peut jouer de différentes façons. Pour beaucoup de matches, ce sera important d’avoir un joueur comme lui. C’est un joueur techniquement fort, avec une bonne finition au pied et de la tête. Cela nous manquait, un attaquant capable d’évoluer dans la surface comme Roman Yaremchuk. » Puissant et solide physiquement, notamment dans le jeu dos au but et dans les duels, l’Ukrainien apporte tout un tas de qualités, dont une certaine qualité face au but.

Utilisé à trois reprises en Ligue 1, il a joué 9 minutes face à Nice le 15 février dernier. Ensuite, il a enchaîné avec 32 minutes face à Strasbourg le 22 février. Il a d’ailleurs délivré une assist. Enfin, il a été sur le pré durant 60 minutes face à l’OM le 1er mars. Titulaire pour la première fois, il a été bon dans les remises mais il aurait pu et du mieux faire face au but. Jeudi soir, le natif de Lviv a enchaîné avec sa première apparition de la saison en Coupe de France face au Racing Club de Lens. Aligné aux côtés d’Endrick et de Corentin Tolisso, il n’a pas rechigné dans l’effort et a embêté la défense nordiste. Il a tenté sa chance à plusieurs reprises (18e, sa tête passe à côté du cadre, 30e) sans pour autant trouver la faille.

Il a débuté plus tôt que prévu

Sa relation avec Endrick n’est pas encore au point, les deux joueurs doivent encore développer leurs automatismes. En deuxième période, l’Ukrainien a continué à faire parler sa puissance, lui qui a fait frissonner le stade en touchant la transversale d’un angle fermé à la 63e. Puis, il l’a fait lever à la 67e. Parfaitement servi entre deux défenseurs lensois par Rémi Himbert, le joueur de 30 ans s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer un coup de casque gagnant (1-2). Un but qui a relancé la rencontre. Très impliqué, Yaremchuk (frappe trop molle à la 75e) a tout tenté jusqu’au bout. Finalement, Lyon, qui avait égalisé grâce à Himbert (2-2), est sorti aux tirs au but (4 à 5). Mais l’impression laissée par le footballeur de 29 ans a été plutôt positive.

Ce qui n’est pas une mauvaise chose avec un secteur offensif décimé par les blessures. Dimanche, il devrait poursuivre sur sa lancée face au Paris FC en Ligue 1 et montrer qu’il a beaucoup à offrir à Lyon. Fonseca n’en doute pas. Ce vendredi, le coach portugais a salué son joueur face à la presse. « Roman est arrivé et je pensais le faire débuter des matches plus tard, mais finalement il a dû commencer titulaire plus tôt. Roman a été le joueur qui a fait le plus de courses à haute intensité : il a parcouru 12 km, c’est beaucoup pour un attaquant. » Paulo Fonseca a également avoué qu’il avait apprécié le bon pressing de son avant-centre face à Lens. Face aux nombreux pépins physiques à Lyon, Roman Yaremchuk a été lancé plus tôt que prévu dans le grand bain. Mais il est plutôt à la hauteur pour le moment.