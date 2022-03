Juventus : Paulo Dybala de plus en plus proche d'un départ

Giflée par Villarreal (0-3) mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des Champions, la Juventus a vécu une nouvelle désillusion en prenant trop rapidement la porte sur la scène européenne. La Vieille Dame va désormais devoir se concentrer sur la Serie A, où elle occupe la quatrième place, et la Coupe d'Italie où elle défiera la Fiorentina en demi-finale (20 avril). L'essentiel sera bien évidemment d'accrocher une qualification pour la prochaine C1. Une saison 2022/23 européenne qui devrait d'ailleurs se faire sans Paulo Dybala.

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant argentin n'a toujours pas signé de nouveau bail avec les Bianconeri, et la tendance n'est pas vraiment à une prolongation. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport avance que le directeur général du club Maurizio Arrivabene a convoqué le clan Dybala lundi pour une nouvelle réunion, mais les positions semblent bien trop éloignées entre les parties... Et le média transalpin évoque un petit problème avec l'agent de «La Joya». Paulo Dybala semble donc encore un peu plus s'éloigner de la Juve et récemment, la presse espagnole parlait d'une possible arrivée au Barça.