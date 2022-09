Bakambu, Dieng : les derniers dossiers chauds de Longoria

La suite après cette publicité

Le mercato a fermé ses portes jeudi soir à 23H. Enfin, c'est le cas en France. Quelques irréductibles marchés continuent d'être ouverts. En France, il reste aussi la possibilité pour les écuries de recruter un joker. En toute fin de mercato, Pablo Longoria pensait enfin avoir trouvé une porte de sortie à Bamba Dieng. Le Sénégalais, à cause de la visite médicale, n'a pas pu s'engager en faveur des Aiglons et est donc revenu sur la Canebière.

Pas de surprise, il n'a pas été inscrit par l'Olympique de Marseille sur la liste UEFA pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Présent, ce lundi, pour s'afficher aux côtés des dernières recrues (Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit), Pablo Longoria a expliqué la situation du champion d'Afrique.

« On connaît la situation de Bamba. Il y a eu des retournements de situation. Le joueur devait revenir de Nice après des problèmes de visite médicale. C'est un joueur de l'OM. On va étudier la situation. Il doit se mettre à disposition du coach, c'est à lui de gagner sa place dans l'équipe. Le temps dira ensuite. C'est au coach de décider de mettre les meilleurs joueurs à chaque moment », a commenté l'Espagnol.

Bakambu a décidé de rester

Autre joueur, et non des moindres, pas inscrit pour participer à la Ligue des Champions : Cédric Bakambu. L'international congolais n'a pas dû prendre bien cette histoire, mais Longoria a une nouvelle expliqué la situation : « la situation de Bakambu, il y a une limitation liée à la sanction du fair-play financier et de l'indisponibilité des joueurs formés au centre de formation. On doit trouver des solutions. C'est un grand problème de ne pas avoir des joueurs du centre. On doit faire aussi une autocritique, je ne suis pas arrivé hier. On doit analyser pourquoi on n'a pas de joueur formé ici, c'est grave. Cédric, comme Isaak Touré ou Dieng, on avait une limitation. On a parlé avec ses agents et on a essayé de savoir comment il s'inscrivait dans le projet. Après les matches de préparation, il a perdu du temps de jeu. Il a décidé de rester, on est content parce qu'il y a plus de possibilités. Pour le moment, les différents marchés sont fermés. On a l'obligation de le mettre à son niveau pour qu'il puisse apporter à l'équipe ».

Malgré les déclarations, quelques marchés sont encore ouverts, comme le Portugal, la Belgique ou encore la Turquie. Après avoir rappelé que 23 joueurs professionnels, c'était trop, nul doute que Pablo Longoria cherchera quand même à éjecter un dernier joueur et cela semble être vers ces deux-là que la décision va se jouer.