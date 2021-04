OM : Arkadiusz Milik a fixé ses exigences financières à ses courtisans !

Arkadiusz Milik (27 ans) pensait avoir calmé le jeu. Régulièrement annoncé de retour en Italie par la presse transalpine, l’attaquant polonais de l’Olympique de Marseille avait déclaré qu’il souhaitait avant tout écrire de belles pages dans le chapitre phocéen de sa carrière. « Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons. Pour l'instant, je veux me montrer ici, et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d'un grand attaquant. »

Malheureusement pour les supporters olympiens, l’ancien buteur du Napoli (3 réalisations en 8 matches de Ligue 1) devrait bel et bien plier bagage, six mois à peine après son arrivée sur la Canebière. L’Equipe révélait le 1er avril dernier que l’OM avait donné son feu vert pour insérer dans le contrat du joueur une clause permettant une revente immédiate lors du prochain mercato estival contre un chèque de 12 M€.

Milik est très gourmand

Aujourd’hui, un départ est presque inéluctable, mais l’avenir de Milik ne semble pas forcément lié à la Vieille Dame. Estadio Deportivo révèle en effet que le Séville FC a tenté sa chance, mais que les Andalous n’ont pas réussi à convaincre le clan polonais «Milik n’ira pas à Séville», a d’ailleurs fait savoir l’entourage du joueur aux Andalous. Mais si Milik ne prend pas la direction du sud de l’Espagne, ce n’est pas parce que Séville ne l’attire pas.

C’est tout simplement parce que l’attaquant se montre très gourmand avec ses courtisans. En clair, le média espagnol précise que la Juventus et l’Atlético de Madrid sont sur le coup et que Milik leur réclame un contrat de longue durée et un salaire de 4 M€ net par saison ! Après avoir accepté de baisser ses émoluments (entre 3 et 3,5 M€ annuels) pour relancer sa carrière à Marseille, le Polonais compte bien rattraper le temps et l’argent perdus dans son futur club.