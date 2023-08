LOSC : nouveau rebondissement dans le dossier Jonathan David

Au sortir d’une saison remarquable sur le plan personnel (26 buts, 4 passes décisives en 40 apparitions), Jonathan David était promis à un bel avenir mais loin du nord de la France. Depuis le début de l’été, l’attaquant canadien est ardemment courtisé par les cadors européens dont la grande majorité se démène pour débusquer un vrai numéro 9. Alors que le mercato fermera ses portes dans un peu moins d’un mois le joueur de 23 ans est toujours à Lille et paye les frais d’un marché des attaquants qui peine à se concrétiser. Alors que le LOSC semblait résigné à s’en séparer contre au minimum 60 M€, le natif de Brooklyn pourrait finalement poursuivre l’aventure avec les Dogues, c’est en tout cas ce qu’à laisser entendre son entraîneur Paulo Fonseca dans les colonnes de L’Equipe.

La suite après cette publicité

« Je crois que Jonathan David va rester. On ne sait pas comment cela peut évoluer dans les dernières semaines. On doit être prêt s’il venait à nous quitter pour le remplacer. Mais je crois, à ce stade de la saison, qu’il restera une saison de plus. Je n’en ai pas parlé avec lui. C’est juste mon sentiment. Il travaille bien, il semble concentré et c’est le plus important pour moi. Je veux que les joueurs se sentent bien », a indiqué le technicien lusitanien. Pour rappel, Jonathan David est lié au LOSC jusqu’en juin 2025.