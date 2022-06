L'OM cible Danilo pour remplacer Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

Boubacar Kamara parti à Aston Villa, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de le remplacer. Et pas par n’importe qui puisque le club phocéen veut confirmer sa belle saison en Ligue 1 et ne pas rééditer une campagne ridicule en Ligue des Champions comme celle en 2020/2021 (5 défaites, 1 victoire en phase de poules).

Marseille s’active donc en coulisses pour dénicher la recrue idoine. Ce matin, La Provence a dressé une liste de cibles potentielles. Le quotidien régional a, dans un premier temps, confirmé les pistes dont nous vous avions parlé il y a quelques jours, à savoir Étienne Capoue (Villarreal) et Jordan Veretout (AS Roma). Le journal ajoute également que le Lensois Seko Fofana serait aussi dans le viseur, mais le stade de l’intérêt n’a toujours pas été dépassé. En revanche, l’OM pourrait à nouveau aller faire ses courses au Brésil.

Une piste prometteuse au Brésil

La Provence évoque en effet le profil du jeune Danilo. Âgé de 21 ans, ce dernier évolue à Palmeiras (contrat jusqu’en décembre 2026) et a remporté les deux dernières Copa Libertadores. De plus, il a été convoqué en sélection nationale par Tite pour les matches du mois de juin. Son profil est très apprécié par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Rien de concret à signaler, mais l’agent du joueur, Guilherme Momensohn, a pris la parole.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de contact avec l’OM. De France, il y a eu une prise de renseignements venant d’une autre équipe. On a juste entendu parler de l’intérêt de l’OM par la presse. Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens. Luan Peres et Gerson y ont connu une très bonne saison. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo. » Si l’OM décide de bouger, il aura toutes ses chances !