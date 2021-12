Liga : le Real Madrid s'impose en patron contre l'Atlético de Madrid et conforte son statut de leader

Après le nul concédé par le FC Barcelone sur la pelouse d'Osasuna (2-2) un peu plus tôt dans la journée, la 17ème journée de Liga se poursuivait ce dimanche à 21 heures avec un derby très attendu dans la capitale espagnole entre le Real Madrid (1er, 39 pts) et l'Atlético de Madrid (4e, 29 pts). Face à son voisin, les Merengues, solides leaders, pouvaient enchaîner une dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. En face, les Colchoneros, relégués à dix points de leur adversaire du soir, se devaient de relever la tête après une défaite surprise concédée face à Majorque (1-2). Une tâche compliquée pour les Rojiblancos qui, en Liga, ne s'étaient plus imposés contre la Casa Blanca depuis le 27 février 2016 (0-1, Antoine Griezmann). Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti alignait donc un 4-3-3 où Benzema, de retour à la pointe de l'attaque, était accompagné de Vinicius Jr et Asensio. De son côté, Diego Simeone optait pour un 5-3-2, avec Kondogbia dans la défense à trois, Llorente et Carrasco en pistons et le duo Cunha-Griezmann aux avant-postes.

Après l'hommage rendu à l'ancienne gloire du tennis espagnol Manolo Santana, la rencontre débutait sur un rythme relativement élevé et les Colchoneros se signalaient rapidement sur le but de Courtois. Sur un premier centre de Llorente, Cunha était finalement devancé par le portier merengue qui coupait parfaitement la trajectoire (2e). En contrôle, les hommes de Carlo Ancelotti ne se montraient pas pour autant dangereux et il fallait attendre la fin du premier quart d'heure pour vivre le premier éclair de génie de ce derby. Très présent au milieu de terrain, Modric interceptait un ballon anodin et permettait ainsi à Casemiro de lancer la contre-attaque. Côté droit, Asensio trouvait Vinicius Jr qui centrait pour une merveille de volée pied droit de Benzema, laissant Oblak de marbre (1-0, 16e). En tête grâce au treizième but de KB9 cette saison, les locaux continuaient de réciter leur football grâce, notamment, à une impressionnante maitrise technique mais les Rojiblancos ne rendaient pas les armes pour autant. Peu après la demi-heure de jeu, Griezmann réveillait les siens sur coup-franc. Légèrement décalé à droite, juste à l'entrée de la surface, l'international français enroulait parfaitement du pied gauche mais Courtois s'envolait pour ôter le ballon de sa lucarne et réaliser une parade de classe mondiale (35e).

Vinicius Jr-Benzema-Asensio, un trio d'or !

Dominé, l'Atleti était même tout proche de concéder le break dans la foulée. Lancé par Casemiro dans la surface, Vinícius Jr, très actif dans ce premier acte, percutait et cherchait, dans un angle fermé, à piquer devant Oblak. Vigilant, le gardien de l'Atlético détournait finalement en corner (38e). Au terme d'une première période rythmée, le Real, séduisant et créatif offensivement, rentrait avec un court avantage mais les Colchoneros pouvaient malgré tout garder espoir, notamment grâce à leurs quelques ballons de contre. Au retour des vestiaires, Karim Benzema, de retour de blessure, cédait sa place à Jovic mais l'allant offensif des Merengues ne s'en faisait pas ressentir. Sereins collectivement malgré les deux parades réalisées par Courtois devant Felix (50e) puis Cunha (51e) les hommes de Carlo Ancelotti parvenaient finalement à faire le break peu avant l'heure de jeu. Profitant d'un joli travail de Jovic au départ de l'action, Vinicius décalait Asensio, oublié par les défenseurs, qui enchaînait d'un enroulé du gauche clinique laissant Oblak impuissant (2-0, 57e). Le 5ème but de l'Espagnol cette saison, la 4ème offrande de la pépite brésilienne...

Dans une fin de rencontre qui baissait nettement en intensité, le Real Madrid laissait la possession aux Rojiblancos mais gardaient une solidité défensive redoutable. A l'entrée du dernier quart d'heure, les coéquipiers de Griezmann, sorti blessé au cours de cette rencontre, poussaient pour réduire la marque mais le coup-franc de Lemar trouvait une nouvelle fois les gants d'un Courtois, impérial sur sa ligne (77e). Dégageant une impression de sérénité, les Merengues conservaient alors leur avantage au score et s'offraient un dixième succès de rang toutes compétitions confondues. Grâce à cette victoire de prestige (2-0), le Real Madrid, porté par le trio Benzema-Vinicius-Asensio, conforte un peu plus son fauteuil de leader et compte désormais huit points d'avance sur Séville, dauphin des Merengues. Lors de la prochaine journée, la Casa Blanca accueillera Cadix. De son côté, l'Atlético de Madrid reste au pied du podium et manque le coche pour recoller aux deux clubs sévillans. Nouvelle occasion à venir pour les Colchoneros qui se déplaceront sur la pelouse de Séville le week-end prochain.

