Affaire Messi : le Barça soupçonne le PSG et MU

c'est la nouvelle de la soirée. Lionel Messi (33 ans) a officiellement demandé au FC Barcelone de quitter le club. Un véritable coup de tonnerre en Catalogne, même si certains pensent qu’il s’agit d’un ultime coup de poker de l’Argentin pour obtenir le départ du président Josep Maria Bartomeu.

En attendant de savoir si ce dernier remettra ou non son tablier, Sport évoque un tout autre scénario. Selon le quotidien, les dirigeants culés sont convaincus que le choix de Messi de plier bagage serait la conséquence d’assaut répétés du PSG et de Manchester United. Le club de la capitale est soupçonné de vouloir réunir à nouveau Messi et Neymar. Info ou intox ? Les prochaines heures nous le diront, même si financièrement, l'affaire semble impossible à réaliser..