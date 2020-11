La sortie de Didier Deschamps sur Paul Pogba fait grand bruit en Angleterre, le Real Madrid se met à douter de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Zidane en danger au Real ?

Comme il y a quelques semaines, l'institution Real Madrid produit le même schéma. Une défaite en Liga et voilà de nouveau Zinedine Zidane en danger. Il faut dire que celle-ci sur la pelouse de Valence (1-4) n'est pas passée inaperçue. De plus, Federico Valverde et Karim Benzema se sont blessés durant cette rencontre et ce matin le journal As, déclenche «le signal d'alarme» sur ce qui se passe à Madrid. Le quotidien n'hésite même pas à parler de «crise», après, rappelle-t-il, seulement 6 victoires en 11 matches depuis le début de saison 2020-21. Le quotidien catalan Sport appuie plus fort et parle même ce mardi d'un «Zidane acculé» au Real. Son président Florentino Pérez commencerait à douter de lui en interne, lui qui serait mécontent de voir que son club n'a remporté qu'un match de Ligue des champions sur 3 cet automne. Bref, ZZ est de nouveau sous pression, mais lui plus que personne sait ce qu'il doit faire pour retourner, une nouvelle fois, la situation.

La petite phrase de Deschamps sur Pogba fait du bruit

Vous commencez sans doute à bien connaître les tabloïds anglais. Et bien, en ce mardi de novembre, ils ont su parfaitement exploiter une petite phrase de Didier Deschamps hier en conférence de presse afin d'en faire une première page. Le sélectionneur des Bleus était notamment interrogé sur le cas et la situation de Paul Pogba à Manchester United. Il a tenu à rappeler que son milieu de terrain revenait de longues blessures et même d'une infection au Covid. Mais que son temps de jeu désormais sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer avait diminué et qu'il n'était pas toujours positionné à son poste de prédilection. Avant de lâcher : «il n'est pas forcément heureux en ce moment.» Une phrase qui fait les gros titres ce matin du Manchester Evening News ou encore du Daily Mirror, très friand de ce genre de sorties médiatiques.

Conte contesté à l'Inter

On parlait de Zinedine Zidane ci-dessus. Le Français n'est pas le seul à être en danger dans son club, selon la presse italienne du jour. Selon Tuttosport, le coach de l'Inter, Antonio Conte, ne serait pas tranquille non plus actuellement. En manque de résultats (seulement 7e de Serie A à 5 points de l'AC Milan et dernier de son groupe en Ligue des Champions), en manque d'idées de jeu sur le terrain, l'Italien est aussi critiqué pour ses déclarations dans la presse. Selon le média, les supporters auraient un sentiment de malaise avec leur coach. Et le quotidien de rappeler que l'ombre d'un autre entraîneur, un certain Massimiliano Allegri, planerait au-dessus de la tête de l'ancien technicien de Chelsea.