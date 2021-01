FA Cup : Everton domine facilement Sheffield Wednesday

Après Arsenal, le tenant du titre, écarté par Southampton hier soir (1-0), Liverpool, battu ce soir par Manchester United (3-2) à Old Trafford, au tour des Toffees de Carlo Ancelotti de se lancer à l'assaut des 1/16es de finale de la FA Cup. Dans son antre de Goodison Park, Everton, sixième de Premier League, recevait Sheffield Wednesday. Avant-dernier de Championship (D2), les Hiboux étaient néanmoins dans une super forme : sur 3 victoire et 1 nul en championnat, avec la ferme intention de sauver leur tête.

Auteur d'un départ canon cette saison, il n'avait plus marqué depuis six rencontres et avait manqué les deux dernières sur blessure. Dominic Calvert-Lewin a ouvert le score dans ce match. Bien servi par André Gomes, il jaillit au second poteau et tacle le ballon dans le but de Joe Wildsmith (1-0, 29e). En seconde période, James Rodriguez a offert le 2-0 à Richarlison (2-0, 59e) et le 3-0 à Yerry Mina (3-0, 62e). Everton rejoint les 8es de finale, où il retrouvera le vainqueur de Wycombe-Tottenham.