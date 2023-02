PSG : la LFP accuse Chelsea pour l’échec du dossier Ziyech

La suite après cette publicité

La dernière journée du mercato a laissé des traces du côté du PSG mais surtout du côté d’Hakim Ziyech. L’international marocain, qui devait être prêté au club de la capitale par Chelsea et qui attendait sur place depuis un jour, a eu la mauvaise surprise de voir que son transfert avait capoté à la dernière seconde. Ce mercredi matin, les échos concernant ce transfert avorté sont les mêmes : alors que les négociations étaient bouclées pour le prêt d’Hakim Ziyech au PSG, le service juridique de Chelsea a multiplié les erreurs dans les envois de documents, faisant finalement capoter ce deal.

Une version visiblement confirmée par la LFP elle-même. Selon les informations de RMC Sport, la commission juridique de la LFP a reconnu que Chelsea était bien fautif dans ce dossier. Le club de Londres a envoyé en retard des papiers non signés et ce qui a entraîné un retard pour le PSG par la suite. Une grossière erreur qui a gâché les plans du PSG et du joueur.

