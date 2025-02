OM : la mise au point de Medhi Benatia

Après une brillante carrière de joueur, où il a notamment défendu les couleurs de la Juventus et du Bayern Munich ainsi que de celles des Lions de l’Atlas, Medhi Benatia (37 ans) a enfilé un nouveau costume. Arrivé en tant que conseiller sportif à l’Olympique de Marseille en 2023, l’ancien international marocain a été promu il y a quelques semaines à un nouveau poste : celui de Directeur du football. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse officiel le 8 janvier dernier.

«Après avoir oeuvré en tant que conseiller sportif depuis novembre 2023, Medhi Benatia poursuit l’aventure dans un club cher à son cœur aux côtés du président, Pablo Longoria, à l’origine de son retour à l’OM. Pleinement impliqué avec le président dans le lancement de l’ambitieux projet sportif à long terme et dans le mercato réalisé l’été dernier, Medhi Benatia est ainsi nommé Directeur du football du club.» Pratiquement un mois plus tard, celui qui a de nouvelles responsabilités à Marseille doit faire face à une situation très particulière.

Une décision qui passe mal

En effet, il a écopé d’une lourde suspension de trois (+ trois mois avec sursis) à la suite de son exclusion lors des 1/16e de finale de la Coupe de France face au LOSC. Une sanction jugée trop forte, notamment par le vestiaire de l’OM qui ne comprend pas cette décision à l’image d’Adrien Rabiot. «Cela fait suite à beaucoup de choses qui concernent Medhi, mais aussi le club sur des décisions. Medhi est une bonne personne, qui aide à faire grandir le club. Des gens comme lui, c’est important pour le football français, ça ne peut que nous aider. Lui réserver ce traitement… On s’acharne sur son cas, ce n’est pas normal. Tout le club le pense. J’espère que vous aussi (les journalistes, ndlr).»

Tout cela en sachant qu’Olivier Létang, qui a été virulent avec l’arbitre de touche, n’a été suspendu qu’un mois. Cela a été vécu comme une injustice par Benatia, qui s’était exprimé sur le sujet sur son compte Instagram officiel. «Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé de très nombreux messages. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien inébranlable. Dans ces moments où la déception est forte, ressentir votre énergie et votre confiance est pour moi essentiel. Aujourd’hui, je ressens une incompréhension totale. J’ai toujours porté le football avec passion et respect, et j’ai toujours défendu les valeurs qui font la grandeur de ce sport. Le football doit rester un espace d’engagement sincère, où chacun peut s’exprimer sans crainte. Vous connaissez ma passion pour l’OM et ma détermination est donc plus forte que jamais. Nous savons, ici à Marseille, ce que signifie se battre, tenir bon et avancer. Je continuerai à défendre, avec vous et pour vous, notre état d’esprit et nos valeurs. Merci à tous».

Benatia ne laisse rien passer

Ce jeudi, le natif de Courcouronnes en a remis une bonne couche lors d’un long entretien accordé à L’Équipe. En effet, quand nos confrères lui ont dit que Julien Fournier a dit que Létang et lui rigoleraient de cette affaire dans quelques années, Benatia a été très cash : «si vous pensez une seconde que dans dix ans, j’en rigolerai… Ce que j’ai vécu contre Lille… l’une des plus grosses humiliations de ma vie. Je viens pour calmer mon coach, pour apaiser la situation. À l’arrivée, ça se chauffe, je n’ai rien à voir là-dedans, le match est terminé, je ne viens pas mettre la pression, je dis seulement au quatrième arbitre : "Dites-lui quand même qu’il y avait penalty là-bas." Ça devient une menace et ça part sur une suspension de trois mois. Montrez-moi la règle précisant que je n’ai pas le droit d’être là. Il y avait soixante personnes ce soir-là. M. Turpin n’a rien vu, il vient juste me mettre un carton rouge. Tu te sens minable, pas traité comme les autres.» C’est aussi le cas dans certains médias.

L’ancien défenseur a confié : «tout cela part de choses erronées. J’ai entendu des chroniqueurs dire, sur des chaînes importantes, que j’avais été choisi par Pablo pour être le lien entre les supporters des quartiers nord et l’OM (…)Cela a été dit, je ne suis pas parano. J’ai entendu : "Ah mais Pablo avait peut-être besoin d’un garde du corps." Vous vous rendez compte de ce que les gens se permettent de dire ? J’ai fait 450 matches au haut niveau, et même si on ne m’aime pas, on ne peut pas me l’enlever, j’ai été capitaine de mon pays (le Maroc), j’ai joué à l’Udinese, à la Roma, au Bayern, à la Juve. Pourquoi moi, quand je montre du doigt, je suis menaçant, pourquoi d’autres, quand ils vont dans le contact physique, ce n’est pas une menace ? J’irai jusqu’au bout juridiquement pour montrer aux yeux de tous que c’est gravissime ce qui se passe.» Prêt à aller au combat pour l’OM et pour sa propre personne, Medhi Benatia ne veut absolument rien laisser passer.