OM - Nice : Roberto De Zerbi est aux anges

Leader de la Ligue 1 après un joli succès contre l’OGC Nice, dans le Derby du Sud (2-0), l’Olympique de Marseille peut profiter en attendant le résultat de la rencontre entre le PSG et le Stade Brestois, ce samedi soir. Après la rencontre, Roberto De Zerbi, le manager des Phocéens, s’est dit très heureux à Marseille et confiant pour la suite de la saison, avant un match capital contre l’Olympique Lyonnais, le week-end prochain.

La suite après cette publicité

«Je suis très content de l’énergie, avec le public, c’était très important. Il y a eu pas mal d’erreurs, donc c’est encore perfectible. Je suis content, il y a une énergie collective pour aller vers l’avant et s’améliorer. On peut mieux faire dans la construction du ballon et la conduite de balle. Contre Lyon, cela sera compliqué, ils ont dépensé beaucoup d’argent pour faire une bonne saison, mais on a les capacités d’aller gagner là-bas. Je suis heureux à Marseille, je ne sens pas la pression. J’aime ce maillot et ce stade. La pression, c’est plutôt avant les matches», a-t-il assuré sur BeIN Sports.