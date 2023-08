JT Foot Mercato : fin de mercato agitée au PSG

Paris lance son sprint final

Le Paris Saint-Germain, très actif sur le marché depuis le début de l’été, est loin d’avoir terminé son mercato. Absent du groupe hier, pour le déplacement à Toulouse où Paris a concédé le nul, Marco Verratti est plus que jamais poussé vers la sortie. Selon L’Equipe, l’Italien a déjà un accord total avec Al-Ahli. Reste maintenant à se mettre d’accord avec Paris. Le club de Djeddah avait fait une première offre de 30 millions d’euros refusée par les Rouges et Bleus. Du coup, le club de la capitale cherche à renforcer son milieu de terrain. Le Parisien révèle que Luis Campos est très intéressé par Manu Koné. Les discussions ont été entamées avec le Borussia Mönchengladbach. Paris garde aussi un œil sur Ibrahim Sangaré. Luis Enrique espère encore voir de nouveaux attaquants rejoindre Paris comme il l’a confié en conférence de presse. Dans ce sens, nous pouvons vous affirmer que Randal Kolo-Muani s’est mis d’accord avec le club de la capitale pour un contrat de cinq ans. Selon Le Parisien, les Rouges et Bleus ont fait une première offre de 60 millions d’euros à Francfort. Les Allemands attendent de leurs côtés un chèque entre 70 et 80 millions d’euros pour lâcher le vice-champion du monde. Le dossier le plus chaud de l’été reste évidemment le feuilleton Kylian Mbappé. Si une prolongation n’est pas encore à l’ordre du jour, cette possibilité n’est plus impossible. Une nouvelle donne qui pousserait le Real Madrid à changer ses plans. SportBild explique que la Casa Blanca prépare une offre de 120 millions d’euros pour sécuriser le crack de Bondy. Le Real devrait lâcher son offensive dans les derniers jours du mercato.

Les officiels du jour

Suivi de près par la Lazio et Strasbourg lors de ce mercato estival, le milieu offensif russe Arsen Zakharyan prend finalement le chemin de la Lazio. Le club basque a déboursé 13 millions d’euros dans ce dossier. Après un bras de fer avec sa direction, l’attaquant international serbe Aleksandar Mitrović quitte le Fulham FC pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Le jeune attaquant italien, Giovanni Fabbian a officiellement rejoint Bologne après avoir été mentionné dans de nombreuses rumeurs à l’Udinese et à Frosinone durant le mercato d’été. L’Inter Milan a inclus une clause de rachat dans le deal fixée aux alentours de 12 millions selon Sky Italia. L’attaquant du Real Betis Juanmi quitte à son tour la Liga pour l’Arabie saoudite. Il vient de s’engager avec le club d’Al-Riyad. Le milieu de terrain espagnol Sergio Canos quitte Brentford pour Valence, qui a déboursé 250.000 euros pour ses services. Il s’engage avec le club pour les quatre prochaines saisons.

