Ligue 1

Nantes : la piste Zakaria Aboukhlal se refroidit

Par Matthieu Margueritte
Aboukhlal avec Toulouse @Maxppp

Le FC Nantes va-t-il lâcher une de ses cibles hivernales ? C’est fort possible. Après avoir enrôlé Deiver Machado et Rémy Cabella, le club des bords de l’Erdre est bien parti pour attirer le milieu Ibrahima Sissoko.

En revanche, Zakaria Aboukhlal s’éloigne de la Beaujoire. Alors qu’une arrivée sous la forme d’un prêt du joueur du Torino était bien engagée et que le joueur avait donné son accord au FCN, L’Équipe annonce que la titularisation d’Aboukhlal face à l’Hellas aurait changé la donne au point que l’affaire aurait quasiment capoté. À suivre.

