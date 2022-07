Barça : le clin d'œil de Raphinha à Kylian Mbappé

Nouvelle recrue du FC Barcelone, Raphinha (25 ans) n'a pas caché sa joie de rejoindre les Blaugranas. Officiellement présenté, vendredi, l'ancien ailier de Leeds et du Stade Rennais a d'ailleurs déclaré avoir réalisé un rêve de gosse. «Beaucoup de mes idoles sont passées ici et ont marqué l'histoire du club. Si je peux faire la moitié de ce qu'ils ont fait, ce sera déjà beaucoup». Pour prouver qu’il est bien un grand fan du Barça depuis toujours, Raphinha s’est ainsi amusé à reprendre sur ses réseaux sociaux une photo très célèbre de Kylian Mbappé.

Sur la photo initiale, réalisée en 2013, on voit le jeune attaquant français, alors âgé de 14 ans, dans sa chambre du centre de formation de Monaco. Les murs sont recouverts de dizaines de posters de son idole de l'époque, Cristiano Ronaldo. Via un photomontage, publié sur son compte Instagram, Raphinha a alors remplacé CR7 par Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suarez, son nouvel entraîneur Xavi ou encore Deco, son agent. Un très bel hommage rendu et un petit clin d'œil passé à Kylian Mbappé.