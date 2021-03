Comment bien choisir ses chaussures de foot

Bien qu’essentiel, le choix de ses chaussures de football se fait trop souvent par défaut. Nous vous proposons donc un guide pour vous aider à choisir la paire de chaussures dont vous aurez vraiment besoin pour votre pratique.

Des crampons moulés sur un terrain très gras, des crampons vissés sur un terrain synthétique, des sneakers pour jouer dans la rue ou dans un complexe de football indoor. On voit ça régulièrement sur les terrains. Et pourtant, cela devrait être interdit pour des raisons de santé. Comme on vous l'a déjà expliqué, les crampons des chaussures de football ont des caractéristiques bien précises et sont destinés à des terrains en particulier.

Il est donc aberrant de voir des joueurs prendre régulièrement des risques par méconnaissance et le choix d’une chaussure de football demeure bien très important pour éviter des blessures malheureuses. Pourtant, les chaussures de football sont souvent choisies par défaut. La faute à des critères de sélection qui ne sont pas clairs tandis que l’offre est immense.

Quelles différences entre les tops de gamme et le reste ?

Depuis la fin des années 1990, le marché de la chaussure de football s’est transformé. Fini la chaussure de football en cuir noir, les équipementiers ont redoublé de créativité pour lancer des modèles de plus en plus colorés et avec de nouvelles technologies révolutionnaires. Les chaussures en cuir synthétique dominent désormais le marché mais ce qui a compliqué la compréhension du grand public, c’est le fait que les équipementiers aient lancé différentes gammes pour un même produit. Ce que l’on appelle un silo dans le jargon.

Ainsi, le silo Mercurial Vapor de Nike est composé de 4 gammes différentes: la Mercurial Vapor Elite (top de gamme vendue à 250 euros), la Mercurial Vapor Pro (milieu de gamme vendue à 140 euros), la Mercurial Vapor Academy (entrée de gamme vendue à 60 euros) et la Mercurial Vapor Club (entrée de gamme destinée aux enfants vendue à 45 euros). Ces quatre paires ont le même design mais n’ont pas les mêmes technologies.

Le modèle top de gamme présente évidemment les meilleures technologies et demeure beaucoup plus confortable que les autres gammes. Cependant, rien ne garantit une meilleure durabilité. Le modèle de milieu de gamme présente des caractéristiques proches de la paire top de gamme tout en utilisant d’autres technologies moins sophistiquées. Les deux modèles d’entrée de gamme utilisent des technologies basiques mais qui peuvent suffire pour une bonne pratique. C'est bien beau tout ça mais cela ne vous raconte toujours pas comment bien faire votre choix.

Choisir sa chaussure selon son poste de jeu ou ses caractéristiques: un concept de marketing

« Tu es attaquant, alors cette chaussure est faite pour toi ! » Cette phrase, vous l’avez sans doute déjà entendu de la part des vendeurs. En réalité, on ne peut pas vraiment choisir une chaussure en fonction de son poste de jeu. Dans l’imaginaire collectif, une chaussure légère est forcément une chaussure pour attaquant tandis qu’une chaussure robuste est destinée à un défenseur. Mais peut-on, en 2021, vraiment se réduire à cette vision du football ? Sur le terrain, tous les joueurs ont besoin d’être rapides, de se sentir légers sur leurs appuis. Ils ont tous aussi besoin de se sentir protégés des chocs. Donc choisir sa chaussure selon son poste de jeu n’a pas vraiment de sens car les besoins sont similaires.

Cette idée « de chaussures idéales selon un poste de jeu » a été largement véhiculée par les équipementiers eux-mêmes, et par le choix de leurs ambassadeurs. En choisissant des défenseurs comme Sergio Ramos ou encore Virgil Van Dijk, pour porter la Tiempo, Nike a répandu l’idée que cette chaussure en cuir était faite pour les défenseurs. C’est la même chose avec la Predator d’adidas qui est la chaussure des « créateurs » quand la Future Z de Puma demeure la chaussure des joueurs agiles. Il s’agit-là d’un discours de marketing ou de vente si vous préférez. Le but des équipementiers, c’est évidemment de vendre leurs chaussures et plus précisément toutes leurs chaussures(donc tous leurs silos).

À quoi bon lancer une Phantom GT si les consommateurs n’ont d’yeux que pour la Mercurial ? Il faut donner envie à certains joueurs de porter des Phantom GT, c’est pourquoi De Bruyne, un milieu de terrain, est l’ambassadeur de paire et que les équipementiers dédient en général un silo à un poste ou un profil de joueur. Donc, quand vous vous rendrez dans une boutique de sport, ne partez pas dans l’idée de choisir une chaussure par rapport à votre poste de jeu.

Les vrais critères pour le choix de votre chaussure

Les critères sur lesquels vous devrez vraiment vous baser pour bien choisir vos futures chaussures de football sont les suivants:

1) Quel est votre terrain de pratique

C’est le critère le plus important: choisir sa chaussure selon son terrain de pratique. Si vous jouez 90% du temps sur des terrains synthétiques, alors vous devrez choisir une chaussure avec des crampons Turf. Si c’est plutôt sur terrains gras, alors vous devrez prendre des crampons vissés. Je vous renvoie vers notre guide pour ne pas vous tromper. Si jamais vous jouez régulièrement sur des terrains différents, vous devez vous munir d’une chaussure pour chaque terrain de pratique mais vous n’êtes pas obligé d’acheter du top de gamme pour chaque terrain mais avoir les bons crampons pour la bonne pelouse reste indispensable.

2) Essayez votre paire avant de l’acheter

Même si l’e-commerce a le vent en poupe, on ne peut que vous conseiller d’essayer vos paires avant de les acheter. Choisir la bonne pointure de chaussure est primordial pour éviter les petites blessures, comme les ampoules, voire les plus graves (comme les entorses). C’est d’autant plus crucial que les pointures varient selon les équipementiers et parfois même selon les modèles.

3) La bonne paire, c’est celle dans laquelle vous vous sentez bien

Comment connaître la paire idéale pour vous ? C'est tout simplement celle qui vous procurera un grand confort quand vous la porterez. Il n’y a rien de pire qu’une chaussure qui vous gratte, qui vous fait mal pendant un match car cela peut vous faire perdre votre concentration. Et la bonne chaussure n’est pas forcément la plus chère, la plus légère ou celle avec le plus d’innovation. « Sur la performance pure, je ne pense pas qu’il y ait de différences suffisamment grandes pour dire que telle paire vaut mieux qu’une autre. Par contre, il y a un critère qui selon moi doit être un critère de choix, c’est le confort. Il y a eu des recherches dans la course à pied qui ont montré que la sensation de confort avait un impact sur les performances », nous indique notamment Jean-Benoit Morin, chercheur en sciences du sport.

4) Le style de la chaussure

Les critères esthétiques entrent aussi en compte pour votre choix car une chaussure dont le style vous plaît peut avoir un impact sur votre estime de vous et votre confiance. Si certains d’entre vous veulent absolument jouer avec des chaussures top de gamme pour se sentir bien, il s’agit alors d’un critère qu’il ne faut absolument pas négliger. Les plus jeunes seront influencés par les chaussures portées par leur idole. Et si la Mercurial Superfly Bondy Dreams de Kylian Mbappé permet à certains de se sentir plus forts et plus rapides, il ne faut pas s’en priver.

5) Budget

Avec des chaussures de foot de plus en plus chères, le budget constitue un critère très important pour faire votre ou vos choix. Il vous faudra donc être stratégique et réfléchi. Si vous jouez sur plusieurs terrains différents au cours de la saison mais que vous avez un budget limité, mieux vaut acheter des produits de milieu voire d’entrée de gamme. Si vous jouez 90% du temps sur pelouse synthétique et 10% sur pelouse naturelle grasse (lors des matches à l'extérieur notamment), vous pouvez éventuellement prévoir un plus gros budget pour votre paire principale et acheter une paire de crampons vissés bon marché dans les rares cas où vous jouerez sur pelouse naturelle grasse.

Avec tous ces éléments, vous limiterez les erreurs de casting mais surtout les blessures.