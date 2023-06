Le Real Madrid a son nouveau n°7

La suite après cette publicité

Une page se tourne au Real Madrid ces dernières semaines. Alors que la Maison Blanche a annoncé les départs de Karim Benzema, Eden Hazard ou encore Mariano Diaz, plusieurs arrivées ont également été enregistrées. Parmi elles, Jude Belligham ou encore Fran Garcia, présenté ce lundi devant la presse. L’occasion également pour les Merengues d’officialiser des changements au niveau des numéros des maillots.

Deux joueurs phares vont notamment porter un nouveau chiffre derrière le dos : Vinicius Junior et Rodrygo. Les deux ailiers brésiliens de 22 ans vont prendre respectivement le numéro 7 et le numéro 11. Le premier étant libre grâce au départ d’Hazard, et le second également disponible puisque Marco Asensio devrait bientôt plier bagages au PSG. Fran Garcia prend de son côté le numéro 20, que portait Vinicius précédemment.

